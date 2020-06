Nem csitul a járvány: több száz új fertőzöttet azonosítottak Ukrajnában

Három amerikai törvényhozó arra kérte a Zoomot, hogy tisztázza adatvédelmi elveit és kapcsolatát a kínai kormánnyal, miután több meetingeket megszakított, amelyeken a Tienanmen téri vérengzésre emlékeztek.

Három Amerikában élő kínai aktivista és egy hongkongi állampolgár felhasználói fiókját függesztette fel a járvány alatt különös népszerűségnek örvendő videókonferencia-alkalmazás, a Zoom. A cég indoklása szerint azért, mert a felületen a Tienanmen téri mészárlásról emlékeztek meg, ez pedig Kínában tilos. Zhou Fengsuo, aki az egyik diákvezér volt az 1989-es Tienanmen téri tüntetések idején, most az Egyesült Államokban él és online megemlékezést szervezett a túlélők és az áldozatok rokonainak részvételével. A letiltás után hozzáférését helyreállították. A Zoom beismerte, hogy kínai kormány kapcsolatba lépett velük négy olyan, a platformjukon szervezett eseménnyel kapcsolatban, amelyek a Tienanmen téren történtekkel foglalkoztak volna. „A kínai kormány informált minket, hogy ezek a tevékenységek illegálisak Kínában, követelte, hogy állítsuk le a gyűléseket és a vendéghozzáféréseket. De nem adtunk át részükre semmilyen információt sem a felhasználóinkról sem a beszélgetések tartalmáról, és nincs olyan hátsó ajtó sem, ahol valaki úgy tudna belépni a beszélgetésekbe, hogy közben láthatatlan. A tevékenységünk nem érintett olyanokat, akik Kína területén kívül élnek” – jelentett ki a cég. A Zoom azt is jelezte, május végén, június elején felvette a kapcsolatot a kínai kormánnyal arról, hogy négy Zoom-találkozón a Tienanmen téri mészárlásokról és a Hongkongi válságról esik majd szó, erről a szociális médiában is lehetett értesülni. A találkozók idején a Zoom elemezte a metaadatokat és így kiderült, Kínából is több százan vannak a résztvevők, ezért leállította a hívásokat és bezárta a posztokat. Az eset komoly kérdéseket vet fel a Zoommal kapcsolatban, amely szerte a világon, ahol hasonló, szociális kapcsolattartó programok tiltva vannak. „Elfogadhatatlan, hogy egy amerikai cég kínai mintájú eljárást alkalmazzon felhasználók ellen az USA-ban” – hívta fel a figyelmet Zhou Fengsuo. A Zoom arra nem is adott magyarázatot, milyen jogon tiltottak le egy találkozót, amit Kínán kívül szerveztek, és Amerikában volt a házigazdája. A cég megjegyezte, nincs lehetősége egyedileg meghatározott országokból résztvevőket kitiltania, ezért tiltott le csak három beszélgetést, amelyek közül kettőnek jelentős számú Kínán kívüli résztvevője volt, és ezért hagyták a negyediket megtartani, a kormány kérése ellenére, mert azon csak nem kínaiak vettek részt. Azt is elmondták, ezen túl nem fognak Peking azon kéréseinek engedni, hogy Kínán kívüli felhasználókat blokkoljanak. A Zoomnak ma már napi 300 millió aktív felhasználója van a világon, de Kínától való függősége miatt egyre inkább ki van téve a Kommunista Párt cenzúrájának. A Zoom jelenleg olyan technológiát fejleszt, amely földrajzi alapon képes blokkolni vagy letiltani felhasználókat a helyi törvényeknek megfelelően. A Zoom számos más nyugati programmal ellentétben nincs betiltva Kínában, de a cég nagyon sok embert foglalkoztat Kínában, ráadásul rengeteg előfizetője is van az országban. Ez annál is inkább fontos, mert Kínában nem lehet ingyen igénybe venni a szolgáltatást, a telefonszámmal történő regisztráció után pedig még könnyebben követhető a felhasználók aktivitása. Az ügy hatására két szenátusi vizsgálóbizottsági tag is levelet írt a Zoom kínai származású vezérigazgatójának, Eric Yuannak, arra szólítva fel a céget, hogy tisztázza, pontosan milyen adatokat bocsátott a kínai vezetés rendelkezésére az ügyben.