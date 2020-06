Robbanás volt egy újpesti laborban

A nyíregyházi vádlottak házhoz vitték a kábítószert, a családi vállalkozásnak filmbe illő autós üldözés vetett véget.

Hónapokig árulta a drogot egy nyíregyházi család három tagja; a szülőket autós üldözés után fogták el a rendőrök, amint éppen egy újabb szállítmányt hoztak Budapestről – írja közleményében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség.

A főügyészség a napokban emelt vádat aférj és feleség, valamint fiuk ellen, akik a vádirat szerint 2018 novemberétől Nyíregyházán különböző kábítószereket – marihuánát, amfetamint és extasyt – árultak. A vásárlók a kábítószer grammjáért, illetve egy tablettáért 3.000 forintot fizettek. Előfordult olyan is, hogy igény szerint házhoz vitték a megrendelt kábítószert.

Az ügyészség szerint a család Budapestről, egy ismeretlen személytől szerezte be drogokat. Ez vezetett a lebukásukhoz is, ugyanis a nő és a férje 2019. április 5-én jelentős mennyiségű kábítószert vásárolt a fővárosban, amit gépkocsival szállítottak Nyíregyházára.

A rendőrök már várták őket az M3-as autópálya lehajtójánál, azonban az autót vezető nő Nyíregyháza helyett Debrecen irányába fordult, és a 4-es számú főúton próbált egérutat nyerni. A rendőrök két szolgálati járművel üldözték a házaspárt, akiket végül sikerült Újfehértó közelében leszorítani az útról és megállásra kényszeríteni.

A férj menekülés közben folyamatosan dobálta ki a lehúzott ablakon a kábítószert, amit a rendőrök csak részben tudtak összegyűjteni, mert a fehér port a szél elfújta.

A gépkocsiban még így is maradt olyan sok kábítószer, hogy az a törvény értelmében jelentős mennyiségűnek minősül. Az ügyészség a kábítószer-kereskedelem miatt már korábban büntetett vádlottakkal szemben fegyházbüntetés kiszabására tett indítványt a bíróságnak. A férj jelenleg is ugyanilyen bűncselekmény miatt tölti büntetését, míg a nő és fia letartóztatásban várja az eljárás folytatását. Az ilyen bűncselekményért a törvény szerint öt évtől húsz évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható. Az eljárás a Nyíregyházi Törvényszéken folytatódik.