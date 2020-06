Kézilabda: véglegesített kapitányok

Közép-Európa leghosszabb és egyik leghangulatosabb futóversenyét nem sodorja el a járványhelyzet, de az eseményre az eredetileg tervezettnél öt hónappal később kerül sor.

Az október 2-4-i hétvégén rendezik meg idén a 221 kilométeres Balaton-kerülő versenyt a hagyományos májusi start helyett. A csúszás oka – természetesen – a koronavírus: az előzmények ismeretében az is jelentős fegyverténynek tekinthető, hogy a hivatalosan NN UltraBalaton (az előtag a táv kategóriájára utal) névre hallgató, nemzetközileg is jegyzet megméretés nem esik ki teljesen az idei versenynaptárból. A szervezők azokra is gondoltak, akik a kényszerűen közel fél évvel eltolódott formaidőzítés ellenére (vagy éppen azért) szeretnék a nyár folyamán is tréningben maradni: számukra az ún. Privát UltraBalatonok (PUB) kínálnak egyedi szabályrendszerű, hivatalosan dokumentált futóalkalmakat. Illetve ebben az esetben helyesebb talán a múlt időt használni, hiszen az idei év végéig már be is teltek a PUB meghirdetett időpontjai. Hasonlóképpen népszerű az UltraBalaton is: 2007-ben még alig 200 csapat indult, az utóbbi években viszont más stabilan ezer fölött van a nevező csapatok száma, és tavaly például a regisztráció megnyitásától alig 22 percre volt szükség ahhoz, hogy az össze hely elkeljen.