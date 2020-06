Duda kijátssza a melegkártyát - uszít, hogy nyerjen

Nem garantált az elnök győzelme, úgyhogy a lengyel jobboldal a "nukleáris opcióhoz" folyamodott.

Andrzej Duda, a hivatalban lévő lengyel államfő továbbra is meggyőzően vezet az ellenzéki jelöltek előtt, ám győzelme korántsem vehető biztosra. A elnökválasztás kétfordulós és a második nekifutásban még egyesülhetnek a megosztott ellenzék táborai. Ezt a veszélyt érezhette meg Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormánypárt vezére, aki mozgósításnak szánt levelet küldött a párttagságnak. Ebben azzal fenyegetett, hogy az országra morális katasztrófa zúdul, ha a liberális ellenzék jelöltje, Rafal Trzaskowski varsói főpolgármester futna be, amelyre megvan az esély. A lengyel kormányzó jobboldal ugyanis kudarcot vallott a koronavírus-járvány kezelésében. Európa más országaiban már feloldják a korlátozó intézkedéseket, ám Lengyelországban ez nincs így. Újabb gócok alakultak ki, legerősebben a felső-sziléziai szénmedencében. Kiderült, hogy a kormányzati emberek érintettek egy sor, a járvánnyal kapcsolatos korrupciós ügyben. Duda kampányának ezért vált a fő elemévé a melegek elleni uszítás. A lengyel elnök félelemkeltő agitációjának középpontjába az úgynevezett „LMBT-ideológiát” helyezte. Nagy felhajtás közepette írta alá a "Családok chartáját", amely a hagyományos modell védelmében megtiltaná az LMBT-ideológia terjesztését a közintézményekben. Ez a gyakorlatban ellehetetlenítené a szexuális felvilágosítást. Duda kifejtette, hogy a hagyományos család olyan helyzetbe került, mint a katolikus egyház az ateista államszocialista rendszerben, csak most az LMBT-ideológia az a "neobolsevista eszme", amely ellen fel kell lépni. Korábban száz járási, vajdasági, települési önkormányzat nyilvánította magát „LMBT-ideológiától mentes” területté, főleg a vezető kormányerő, a Jog és Igazság (PiS) által irányított délkeleti térségben. A melegek elleni verbális kampány ellepte a teljes kormánypárti térfelet. Az elnöki választási stáb egyik tagja, Jacek Zalek PiS-képviselő a TVN magántévében kijelentette: az LMBT (tagjai) nem emberek! Ugyan később hozzátette, hogy azért, mert egy ideológiáról van szó, de a riporter így is félbeszakította az interjút és kitessékelte a stúdióból a jobboldali képviselőt. Duda a nyilvános (és külföldi) felzúdulás hatására korrigálni akart, ezért az elnöki palotába invitálta beszélgetésre a nyíltan meleg Robert Biedron baloldali elnökjelöltet és édesanyját. Egyikük sem fogadta el az invitálást, s a politikus mamája kijelentette, ahhoz, hogy beszélgessenek Dudának előbb bocsánatot kell kérnie szavaiért. A meghívás trükkje egyébként az volt, hogy a beszélgetésen részt vett volna egy Waldemar Krysiak nevű szélsőjobboldali – egyébként meleg – blogger is. A férfi az interneten hevesen támadja a melegszervezeteket, az úgynevezett gender-ideológiát és a feministákat. Dudáék vele azt akarták demonstrálni, hogy a jobboldali elnöknek nem a meleg emberekkel, csak a jogaikért kiálló szervezetekkel van problémája. Krysiak egyébként a toleráns Berlinben él, onnan lengyel patrióta. A melegellenes hajsza egyben elterelné a figyelmet a katolikus egyházi körökben leleplezett pedofil bűncselekményekről, valamint arról, hogy a hierarchia miként védelmezi a szexuális bűnözőket. „A melegek az új zsidók” emlékeztetett a hatvanas évek antiszemita gyűlöletkampányára a Gazeta Wyborczában egy hajdani ellenzéki. A jobboldalon azért az antiszemita kártyát is készenlétben tartják: a napokban az állami tévé azzal állt elő, hogy a liberális elnökjelölt elvenné az 500 zloty családi pótlékot, és a pénzt a nemzetközi zsidó szervezeteknek adná az államosított zsidó vagyonok kárpótlásaként.