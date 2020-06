Heti abszurd: Töri magát a párt

Ahogy véget ért a veszélyhelyzet és a korlátozások is megszűntek, úgy kezdenek visszaszivárogni a betegek a kórházakba – és a várólistákra is. Míg a múlt héten 15 858 beteg szerepelt a listán, addig ezen a héten csütörtökön már 28 337 páciens várt valamilyen beavatkozásra. A legtöbb ideig most is a csípő- és térdprotézisműtétek esetében kell fájdalmak közt élnie a magyaroknak, vannak intézmények, ahol egy-másfél év a várakozási idő. Más beavatkozások esetében szerencsésebbek a betegek, a szürkehályog eltávolítására egyes fővárosi kórházakban akár egy héten belül is sor kerülhet, míg korábban erre ennek többszörösét kellett várni. Aki nem bánja, hogy másik intézményben operálják, az akár hónapokkal korábban is ellátáshoz juthat.

Az emberek többsége még mindig nagyon fél a járványtól, éppen ezért egy tervezett beavatkozást, mint például egy szürkehályogműtétet nem tart halaszthatatlannak. ­Emiatt­ több, lapunk által megkérdezett intézményben is viszonylag hamar sikerül ellátni azokat, akik vállalják a beavatkozást. Akár egy héten belül is sor kerülhet az egynapos műtétre. Érdemes tehát alaposan utánanézni annak, hogy hol mennyi időt kell várakozni egy-egy műtétre, hiszen akár ötször-hatszor rövidebb idő alatt is sorra lehet kerülni, ha másik intézményt választ egy beteg. Erre egyébként van lehetőség, hála a várólista-csökkentő programnak. Ennek lényege, hogy több beavatkozás mentesült a korábbi teljesítmény­vo­lumen-korlát alól, vagyis megszűntek a finanszírozási korlátok, így jóval több műtétet végezhetnek el a kórházak és más intézmények betegeit is átvehetik, ha van erre kapacitásuk. Jó példa a szürkehályogműtét is, amire a fővárosban akár 1-2 héten belül sor kerülhet, míg például a Dél-Alföldön a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) hivatalos adatai szerint az átlagos tervezett várakozási idő 152 nap, a Dél-Dunántúlon 204 nap. Erre a beavatkozásra jelenleg 9422 embernek lenne szüksége. Egy lapunknak nyilatkozó, de neve elhallgatását kérő szakember szerint a járvány miatt az egy évben elvégzett várólistás műtétek 16 százaléka maradt el, tolódott a kiesett 2-2,5 hónap miatt. Ha ismét beindul az ellátás, az nem feltétlen jelenti azt, hogy a sokszorosára nő a várakozási idő, de a betegeknek érdemes tájékozódni a NEAK honlapján a különböző intézmények várólistáiról, hiszen ezek között, ahogy az a számokból is látszik, jelentős különbségek lehetnek. Az igazán nagy betegroha­mig, aminek érkezését az orvosok és a szakemberek augusztusra és szeptemberre becsülik, egyes kórházakban könnyű időponthoz jutni. Nem csupán a műtétek, de a diagnosztikai vizsgálatok is jóval hamarabb érhetőek el egyes intézményekben, mint amihez eddig szoktunk. Szintén egy fővárosi kórházban az MR-re nem kell várnunk 2 hétnél többet, annak ellenére, hogy nem sürgős a vizsgálat. Míg tehát máskor hónapokat is várniuk kell a betegeknek egy ilyen diagnosztikára, addig ezt most „szinte azonnal” megcsinálják.



Izzanak a vonalak

A fővárosban egyelőre visszafogottabban járnak szakrendelőkbe és kórházakba a betegek, ezzel szemben némely vidéki városokban már most izzanak a telefonvonalak a vizsgálatai kérelmek miatt. A napokban adta hírül az RTL Klub, hogy szinte lehetetlen elérni a győri Petz Aladár Kórházat telefonon, erről egy Facebook-csoportban panaszkodtak a betegek. A túlterheltség oka az lehet, hogy a főigazgató szerint a járvány miatt csak ott félmillió vizsgálatot halasztottak, és most tízezren próbálnak telefonálni időpontért. Már a kórház előtt is sorban állnak a betegek. A főigazgató azt is elmondta, volt olyan nap, amikor 2560 telefonos előjegyzést rögzítettek, több száz beteg pedig közvetlenül a kórháztól kap időpontot. Vannak olyan műtétek, melyek esetében már most elképesztően hosszú várakozási idővel kell számolni. A csípő- és térdprotézisműtétek várólistája ugyan különböző a térségekben, de nem sok jóra számíthatnak a betegek. Csípőprotézisre a Dél-Alföldön 166 napot kell várni, Észak-Magyarországon pedig már 376 napra ugrik a mutató. Az országban összesen 3898 betegnek lenne szüksége ilyen beavatkozásra. A térdprotézis esetében a legrövidebb, átlagos tervezett várakozási idő Dél-Közép-Magyarországon van (160 nap), míg a leghosszabb Nyugat-Dunántúlon (541 nap). A fáj­­­dalmaktól mentes járáshoz térdprotézisre 5635 ember szorulna. A betegeknek minden esetben érdemes nem csak a régiókat, de a kórházakat is összehasonlítani. A Zala megyei Szent Rafael Kórházban például az átlagos, tervezett várakozási idő egy térdprotézisműtétre 671 nap, míg ugyanez a Pécsi Tudományegyetem klinikáján már „csak” 283 nap. Aki ki tudja fizetni az 1,1 millió forintos protézist, azt esetenként sokkal hamarabb, szinte azonnal megműtik. Erre azonban keveseknek telik. A Pest megyei, akkor 67 éves Darvasi Lászlóné 2018-ban beszélt arról a Vasárnapi Híreknek: nála sokkal fiatalabbakkal is találkozott a kórházban, szerinte messze nem csak az időseknek van szükségük protézisre. A várakozási idő azonban mindenkinek hosszú volt, hacsak a családnak nincs felesleges egymillió forintja. Az asszonynak ugyanis felajánlották: ha kifizeti a protézist, akkor hónapokkal hamarabb meg tudják operálni. Orvos és műtő ugyanis van. A több hónapos várakozás legfőbb oka nem a szakemberhiány, hanem az, hogy mivel rendkívül drága, az egészségbiztosító csak bizonyos számú protézist finanszíroz az intézményeknek. Nincs rá lehetőségük, hogy ennél többet vásároljanak. A gerincstabilizáló operációkra is igen hosszú ideig kell várni, a legfrissebb adatok szerint 857 ember szerepel ezen a listán, az átlagos tervezett várakozási idő pedig nem kevesebb, mint 269 nap. Ez persze térségenként itt is eltérő lehet. Míg a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben mindössze 18 nap után kerülhet sok a beavatkozásra, ott ugyanis csupán egyetlen várakozó szerepel a listán, addig a Pécsi Tudományegyetemen ez már 396 nap, ott 147 beteg várakozik. Vannak olyan betegek is, akik azért várnak akár éveket is, mert ragaszkodnak egy-egy orvoshoz, klinikához, ezért sem akarnak máshová menni az operációra. Nekik el kell fogadni, hogy akár a többszörösét is várniuk kell, mint társaiknak.



Dupla annyi beteg egy hét alatt

Arra, hogy milyen gyorsan bővül az országos várólista, a Privatbankar.hu mutatója is rávilágít: a múlt héten még azt közölte, hogy jelentősen csökkent a koronavírus-járvány következtében a műtétre várakozók száma, míg 2020. február elején 29 176 fő várt összesen valamilyen műtétre, addig június 9-én ennél jóval kevesebb, 15 858 beteg szerepelt a listán. Ennek oka azonban nem az, hogy kevesebb betegnek lenne szüksége beavatkozásra, hanem az, hogy a járvány miatt nem tudtak műtétre jelentkezni az érintettek. A helyzet azonban őrült tempóban változik, mindössze 8 nappal a cikk megjelenése után, a héten csütörtökön már 28 337 beteg szerepelt a NEAK hivatalos várólistáján. Vagyis egyetlen hét alatt közel a duplájára nőtt a várakozók száma, pedig sokan most még el sem tudják érni az intézményeket, hogy időpontot kérjenek. Egy lapunknak nyilatkozó, de neve elhallgatását kérő fővárosi kórház­igazgató arról beszélt: náluk nem okoz gondot a kiesés, megfelelő kapacitásokkal rendelkeznek. „Mindenki várta, hogy jöhessenek a betegek, amint kijött az ezt megengedő rendelkezés, elkezdtük megszervezni az ellátást úgy, mint a járvány előtti időszakban. Mára szinte teljesen visszaállt a korábbi menetrend. Néhány ágyat fenn kell tartani az esetleges koronavírus-fertőzötteknek, és a be­járatnál továbbra is mérik a lázat, de ennyi. Már a látogatási tilalmat is feloldották, és a 65 év feletti orvosok egy része is visszaszivárgott a rendszerbe, nekik nagyon hiányzott, hogy dolgozhassanak” – mondja. Kerestük a NEAK-ot is, szerettük volna megtudni többek között, hogy miképpen próbálják behozni az elmaradt műtéteket, mikor és milyen módon indulhat el az 5 milliárd forintos várólista-csökkentő program, melyek azok a műtétek, ahol a legnagyobb szükség van arra, hogy rövidüljenek a várólisták, de kérdé­seinkre lapzártánkig nem érkezett az Emberi Erőforrások Minisztériuma által jóváhagyott válasz.