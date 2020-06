Meghaladta a 8,9 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon

A Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint már 467 676 ember halt meg a járvány következtében.

Világszerte 8 929 394 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 467 676, a gyógyultaké pedig 4 419 735 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem hétfő reggeli összesítése szerint. Egy nappal korábban a fertőzöttek száma még 8 770 629 volt, a halálos áldozatoké 464 039, a gyógyultaké pedig 4 347 645. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hétfőre virradóra azt közölte, hogy rekordmértékben nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma a világon az elmúlt 24 órában. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma és a számontartás kritériumai is különböznek. A fertőzés 188 országban és régióban van jelen. A SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegség eddig az Egyesült Államokat sújtotta leginkább, ahol 2 279 879 a fertőzöttek száma, 119 969-en haltak meg, 622 133-an meggyógyultak. Brazíliában 1 083 341 fertőzöttről, 50 591 halálos áldozatról és 588 118 gyógyultról tudni. Oroszországban 583 879-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 8101-re, a gyógyultaké 339 142-re. Indiában 410 461 fertőzöttet, 13 254 halálos áldozatot és 227 756 gyógyultat jegyeztek fel. Az Egyesült Királyságban a fertőzöttek száma 305 803, 42 717-en haltak meg a betegségben, 1319-en gyógyultak ki belőle. Peruban 251 338 fertőzöttet, 7861 halálos áldozatot és 141 967 gyógyultat tartanak számon. Spanyolországban 246 272 fertőzöttet, 28 323 halálos áldozatot és 150 376 gyógyultat regisztráltak. Chilében 242 355 fertőzöttet regisztráltak, a halálesetek száma 4479, a gyógyultaké 200 569. Olaszországban a fertőzöttek száma 238 499, a halálos áldozatoké 34 634, és 182 893-an gyógyultak fel a Covid-19-ből. Iránban 204 952 fertőzöttet, 9623 halálesetet és 163 591 gyógyultat tartanak számon. Franciaországban 197 008 fertőzöttről, 29 643 halálos áldozatról és 74 496 gyógyultról tudni. Németországban 191 272 a fertőzöttek száma, 8895 a halottaké, 174 740-en meggyógyultak. Törökországban 187 685 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma 4950, a gyógyultaké 160 240. Mexikóban 180 545 fertőzöttet diagnosztizáltak, 21 825-en haltak bele a vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a gyógyultak száma 134 495. Pakisztánban 176 617 a regisztrált fertőzöttek száma, 3501 a halottaké és 67 892 a meggyógyultaké. Szaúd-Arábiából 157 612 fertőzöttet, 1267 halálesetet és 101 130 gyógyultat jelentettek az egészségügyi hatóságok. Bangladesben 112 306 fertőzöttet, 1464 halottat és 45 077 gyógyultat regisztráltak. Kanadában 103 078 fertőzöttet, 8482 halálos áldozatot és 65 249 gyógyultat tartottak számon. Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 84 572 fertőzéses esetet tartottak nyilván hétfő reggel, valamint 4639 halálos áldozatot és 79 535 felépültet. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.