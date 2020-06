Bugyiban mutatták meg az óvónők és dajkák, milyen munkaruhát kaptak a járvány idején

Elstartolt a hivatalos magyar rendőrségi oldal, alig 12 év kellett a felület felfedezéséhez.

Június 22-én reggel nyolckor megjelent az első tartalom a magyar rendőrség frissen létrehozott, hivatalos Facebook-oldalán . A köszöntőben hangsúlyozzák, hogy ez nem csak egy közleményeket publikáló felület lesz, hanem annál jóval személyesebb: „Nem csak híreket osztunk meg, történeteket mesélünk el. Eseteket, amik fontos tanulsággal bírhatnak, érdekesek vagy netán még szórakoztatók is. Beszélünk munkánk szépségéről és kihívásairól, kollégáink napi hőstetteiről, próbatételeiről” – írják az oldal szerkesztői.

Az oldalt egyelőre mintegy 400-an követik, miközben a nem hivatalos, de hasonló tematikájú Facebook-oldalaknak akár közel 20 ezer követője is lehet. A friss profil arra is emlékeztet, hogy éppen száz éve jött létre az állami magyar rendőrség, ami egységesítette az addig városonként is eltérő vezetésű, egyenruhájú rendvédelmi erőket.

A rendőröktől eddig sem volt idegen a közösségi média, hiszen használták a Youtube-ot, a Twittert és az Instagramot. Az viszont furcsa, hogy a talán legnagyobb elérésű Facebookot csak most találták meg, 12 évvel a magyar nyelvű felület megjelenése után. A pontosság kedvéért tegyük hozzá: sok megyei kapitányság és a BRFK eddig is működtetett saját profilokat, Facebook-oldalakat.