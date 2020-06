És akkor Gulyás Gergely belecsípett a debreceni polgármester lángosába

Rovó László szerint nincs vége az ügynek, mert visszaélhettek az adataival.



Nem követett el semmilyen mulasztást Rovó László orvos, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE)rektora, aki még márciusban Ausztriában síelt, majd hazajött, de nem ment karanténba, és koronavírusos lett – írta a SzegedMa a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezete hivatalos határozata alapján. Az esetről a Népszava is beszámolt még március 22-én. Az előző napon az RTL Klub híradója közölte még név nélkül: a koronavírusos orvos operált is miközben már vírushordozó volt. Nevét a Magyar Hang hozta nyilvánosságra, és mint írták, Rovó Lászlót – aki egyébként a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika igazgatója is –, csak jóval azt követően vetették alá vizsgálatoknak, hogy produkálta a koronavírus tüneteit.

Politikai lejáratás, vagy mi

A kamara 2020. június 12-i keltezésű határozatának részletes indoklásában leírja, hogy Rovó szabályosan és felelősen járt el, nem veszélyeztetett senkit és megerősítik azt is, amit a professzor már az ügy legelején is állított: minden jel szerint Szegeden fertőződött meg koronavírussal, nem külföldön. A SzegedMa információi szerint azonban nincs vége az ügynek, azt a professzor nem tekinti lezártnak. A portál ugyanis azt állítja: „politikai megrendelésre durva törvénytelenségek történtek”. Informátoraik szerint „Rovó László személyes, bizalmas orvosi adataival is visszaélhettek azért, hogy sikerüljön lejáratni”. Ezt a szedegedi portál szerint úgy követték el, hogy „vélhetően feltörték az egyetem betegnyilvántartó adatbázisát, és egyszerűen kilopták onnan a professzorra vonatkozó bizalmas és szigorúan magánjellegű egészségügyi információkat.” A SzegedMa úgy tudja, feljelentés is történt az ügyben, azonban a mostani cikk megjelenését követően a SZTE pontosítást kért: „nem feltörték a betegnyilvántartó adatbázist, hanem jogosulatlanul tekintették meg”.