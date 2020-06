Viharos szél miatt adtak ki figyelmeztetést, zivatar nem várható

A hétvégével indult a MÁV-Start Zrt. nyári menetrendje, a könnyebb elérhetőség miatt augusztus 30-ig több járat közlekedik ezentúl a Balatonhoz, s egyelőre ezeken is kötelező még az arcot elfedő maszk használata – jelentette be Homolya Róbert. A MÁV elnök-vezérigazgatója hozzátette, a nemzetközi vasúti forgalom csökkenése miatt a tavalyi 29-cel ellentétben az idén 51 InterCity-kocsi közlekedik majd a térségbe, emellett a Siófokig járó Flirt vonatok is több helyen megállnak majd, hogy könnyebb legyen elérni a kisebb településeket. A vasúti szárnyvonalak mellett fekvő kistelepülések jobb elérhetőségében viszont egyelőre nincs változás. Mint arról a Népszava korábban beszámolt, június első hétvégéjével a MÁV 34 vasúti mellékvonalon vezette be az úgynevezett ideiglenes járványügyi menetrendet, mely az érintett szakaszokon szinte lenullázta a vonatközlekedést. A változtatás ellen az érintett térségek polgármesterei azonnal tiltakoztak, s a különféle anomáliák miatt Homolya Róbert is kijelentette: felül kell vizsgálni a járványügyi menetrendet, s azokon a vonalakon, ahol a vonat versenyképesebb a busznál, vissza kell állítani a vasúti közlekedést. Ennek már lassan két hete, ám egyelőre információink szerint sehol sem változtattak a járványügyi menetrenden, s az általunk megkérdezett településvezetők is azt állították, senki sem egyeztetett velük a felülvizsgálatról. A megrendelő minisztérium a szolgáltatók folyamatosan figyelemmel kísérik a járatok utasforgalmát, szükség esetén felülvizsgálják és az idényekhez igazodva rugalmasan alakítják az ideiglenes járványügyi menetrendeket – reagált az Innovációs és Technológiai Minisztérium, s pontosan ugyanezt írta a MÁV is. Kérdéseinkre egyébként nem válaszoltak.