Szabad szemmel: az EPP-nek a Fidesz után fel kellene függesztenie Vucic pártjának tagsági jogait is

Nemzetközi sajtószemle, 2020. június 23.

FAZ A vezető német konzervatív lap felveti, hogy az Európai Néppártnak a Fidesz után fel kellene függesztenie a vasárnapi választásokon hatalmas győzelmet aratott Szerb Haladó Párt tagsági jogait is. Mert csak egy bizonyos pontig állja meg a helyét az a közismert érv, hogy fenn kell tartani a párbeszédet. Ha ugyanis az együttműködés a pártcsalád saját értékeinek a felvizezésével jár, akkor lépni kell. Természetesen folytatni kell a dialógust az elnökkel, annál is inkább, mivel Vucic minden eddiginél jobban meghatározza a szerb politikát. Csak azt kell megfontolni, nem volna-e tanácsosabb ehhez meghúzni a választóvonalat. Mert az csak jó, ha ennek hatására az SNS rájön, hogy érdemes betartania a normákat, amelyek kötelezőek az EPP-n belül. A lap szerint Szerbia az egypártrendszer felé tart. Hiszen a Haladó Párt a szavazatok csaknem 63 százalékával jóval több mint kétharmadot szerzett a törvényhozásban. Ha pedig hozzávesszük az eddigi koalíció másik erejének, a szocialistáknak a mandátumait is, akkor az ellenzék egészen elhanyagolható tételt képez. Arról nem beszélve, hogy a másik oldalon mindössze egyetlen pártról van szó és az is kinyilvánította, hogy együtt akar működni a kormánnyal. Maga Vucic azt hirdeti, hogy kivívta a nép hatalmas bizalmát, noha a részvétel csekély volt. Az új helyzetet lehet úgy értékelni, mint a magyar EU-biztos, Várhelyi Olivér tette, kifejtve, hogy örül az együttműködésnek, mert a cél az, hogy Szerbia gyorsan csatlakozhasson az unióhoz. Ugyanígy látja ezt Orbán Viktor is, de ha alaposabban szemügyre vesszük a dolgokat, akkor valójában olyan országot látunk, amelyben az elnök pártja erősebb lesz a parlamentben, mint Putyin Egységes Oroszországa a moszkvai Dumában. De a demokratikus állapotok egyébként is erősen hajaznak arra, ami az oroszoknál vagy a beloruszoknál van: a sajtót kormányközeli üzletemberek tartják kézben, így az orgánumok többsége dicshimnuszt zeng a hatalomról. A hatóságokat, az állami intézményeket a Haladó Párt szolgálatába állítják. A köztisztviselőnek nem az államhoz, hanem az uralkodó párthoz kell lojálisaknak lenniük. Mindez persze az EU-ra is tartozik, tekintve Belgrád belépési terveit. A lap egy másik kommentárja idézi a szerb ellenzéket, amelynek jelentős része bojkottálta a szavazást és most azt mondja: az uniónak be kell látnia, hogy Vucic számára a demokrácia csupán kulissza, Potemkin-falu. Így Brüsszelnek nem kellene támogatnia az államfő pártját. A német liberálisok egyik parlamenti képviselője pedig az üzente az EU-nak, hogy aki folyamatosan bírálja Orbánt és Kaczynskit, viszont hallgat Szerbia kapcsán, az ne csodálkozzon, ha elveszti szavahihetőségét.

Handelsblatt A német üzleti élet újságja úgy ítéli meg, hogy Vucic sikere után Szerbia még jobban eltávolodik az uniótól és a tekintélyuralom irányába halad, és ez a folyamat most felgyorsul a demokratikus homlokzat mögött. Az elnök ugyanis a jövőben azt csinál, amit csak akar a parlamentben, ám az EU-nak nagyobb határozottsággal kell fellépnie, mert a rendszer már jó ideje hibrid, akárcsak Magyarországon. Formálisan ugyan érvényesülnek a szabadságjogok, valójában azonban lábbal tapodják azokat. Erősen visszaszorult a jogbiztonság és a sajtószabadság, virágzik a korrupció és a kliens-rezsim. Az ellenzék megosztott, gyenge, de egyébként is megfélemlítik. Ilyen helyzetben az államfő részéről logikus, hogy lepaktál az oroszokkal és a kínaiakkal. Magáért beszél Lavrov fellépése a választási hadjárat hajrájában. Brüsszel túl sokáig hagyta, hogy az elbűvölő Vucic port hintsen a szemébe. Nem vette figyelembe a szerb politikai valóságot. A tisztességtelen feltételek miatt jogos volt az ellenzéki bojkott. Az elnök ugyanazt a trükköt alkalmazza, mint Tito: saját uralma érdekében ügyesen kijátssza egymás ellen a nyugati és keleti nagyhatalmakat. Most éppen a nem túlzottan tapasztalt amerikai megbízott tart ott, hogy lépre menjen Koszovó ügyében. A Belgrád által szorgalmazott területcsere ugyanis kockázatos volna, kétes kimenetellel. Az EU-nak valóságérzékre és öntudatra van szüksége, mert a mind inkább autoriter szerb rendszer nem az EU felé tart, bár gazdaságilag nem tudja kikerülni Európát. Ezt Vucic pontosan tudja, ami jól jöhet Brüsszelnek. Főként mivel a járvány miatt az ország az idén gazdasági Waterloo-val néz szembe. Így sürgős külföldi segítségre szorul. Olyan esély ez, amit az uniónak mindenképpen ki kellene használnia.

Die Welt Ha Kelet-Európa meg akarja állítani a demográfiai zuhanást, akkor ugyanazt kell kínálnia, mint amit a Nyugat: jó és stabil életkörülményeket, de erre e pillanatban semmi esély sincs. Így nyilatkozott a Max Planck Intézet vezető szakértője, miután a térségben drasztikusan esik a népességszám, és egyelőre hiábavaló, amivel Magyarország, Bulgária és Románia próbálkozik. A legrosszabb helyzetben a románokon és a bolgárokon kívül a horvátok, lettek, a litvánok és az észtek vannak, ők 1990 óta elvesztették a lakosság 20 százalékát. Az ok az alacsony születésszám és a jelentős elvándorlás. Az Orbán-kormány, amely sűrűn uszít az unió ellen a hazafiságra játszik rá, hogy megállítsa az exodust. Sok eredményt azonban mindezidáig nem tudott felmutatni. A V4-csoport többi, viszonylag tehetős államához hasonlóan programot indított be a családalapítási kedv fellendítésére. Ehhez támaszkodik a jól fejlődő gazdaságra, az egyre magasabb keresetekre, de rengeteg állást teremtő német nagyvállalatokra is. Szerény remények ugyan vannak, de trendváltásról egyáltalán nem lehet beszélni, bár tavaly már több magyar költözött haza, mint amennyi kivándorolt nyugatra. Az EU is súlyos dilemmával szembesül a kérdés kapcsán, mert a keleti tagok lejtőre kerülhetnek a demográfiai nehézségek miatt, hiszen nekik is szükségük volna munkaerőre, azon kívül egyre magasabb az átlagéletkor. Utánpótlás pedig nincs elég, mert ezek az országok nem kérnek a bevándorlókból. De utóbbiak egyébként is a sokkal tehetősebb államokba mennek. Viszont a kontinens másik felén politikai ellenérzéseket kelt a nagyarányú keleti migráció. 3 évvel ezelőtt a magyar diplomások közül már minden 12. külföldön dolgozott. Ott születnek és nőnek fel a gyerekeit. Ráadásul a munkaerő közvetítő cégek folyamatosan csábítják az embereket nyugatra. Úgyhogy keleten robbanással fenyeget a népesedési atombomba. Reményt az nyújt, hogy a kivándorlás miatt emelkednek a bérek és így sokan inkább maradnak.

Foreign Policy A Trump-kormányzat faji politikája sokat árt az USA nemzetközi kapcsolatainak is. Erre figyelmeztet az amerikai Külpolitikai Intézet két vezető elemzője, hozzátéve, hogy az elnök éppen a fehér felsőbbrendűség irányvonalát követve fogadta meg Steve Bannon tanácsát és mutat szolidaritást szélsőjobbos mozgalmak iránt, noha ily módon tönkreteszi a viszonyt egy sor szövetséges állammal. De ez az oka annak is, hogy a Fehér Ház nagy súlyt helyez az együttműködésre Oroszországgal és Magyarországgal, miután mindkét partner úgy tekint magára, mint a jelen kor Sobieski Jánosára, aki Bécset védelmezi a muzulmán hordáktól. A szerzők, Ronald Granieri és Mitchell Orenstein azonban rámutatnak, hogy az utóbbi hetek eseményei feltárták, mennyire hibás ez a külpolitikai megközelítés. Először is, mivel ellentmond az Egyesült Államok nemzeti identitásának és gyengíti Washington puha eszközeit, hogy befolyásolja a világot. Hiszen az ország két nagy háborút nyert meg gusztustalanul rasszista ellenfelekkel szemben: a Polgárháborút és a 2. világháborút. Márpedig ily módon az ország joggal mondhatja, hogy antirasszista örökségre támaszkodik. Ám elfordulnak az Egyesült Államoktól a külföldi partnerek, ha azt látják, hogy az új világban teret nyer a fehér felsőbbrendűség gondolkodásmódja. Lásd a hatalmas szolidaritási tüntetéseket a világban George Floyd halála miatt. Az amerikai lakosság lélekszáma nő, szemben például Európával és ez erőt ad Washingtonnak a Kínával és Indiával zajló versengésben. Ám ezt csakis a bevándorlás teszi lehetővé, mert különben sokkal kevesebb gyerek születik, mint amennyien meghalnak Amerikában. De az is fontos, hogy a társadalomba beilleszkednek a kisebbségek, illetve a bevándorlók. A hadseregen belül például jó 40 százalékos arányban vannak jelen. A fegyveres erők igen sokat tettek a faji egyenlőségért. Hogy az ország nyitott a világra és odahaza támogatja a sokszínűséget, az erősíti helyét a világban. Ezért csak javára válik, ha küzd az egyenlő faji jogokért. Ez a legjobb üzenet, amit küldeni tud más államoknak. Ugyanakkor a fehér felsőbbrendűség gondolkodásmódja, amely beleágyazódik Trump elhibázott „Amerika mindenek előtt"-politikájába csak alávág az USA nemzetközi pozícióinak.