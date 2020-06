Kifogott a tömegen Andrew Jackson lovasszobra

Több mint három hete tart a rendőri erőszak és a rasszizmus elleni amerikai tüntetéssorozat. Andrew Jackson washingtoni emlékműve egyelőre megúszta.

Donald Trump gyorsan ki szeretné köszörülni a csorbát a balul sikerült tulsai kampány-újraindító után . Az elnök kedden Arizonában tart nagygyűlést, amellyel feledtetni szeretné, hogy szombaton Oklahomában részben üres szektorok előtt kellett szónokolnia. A phoenixi helyszínre, egy templomba eleve csak háromezer ember fér be, ajánlott a maszkviselés és új légfrissítő rendszert is beszereltek. Arizonában az utóbbi két hétben durván megugrott a koronavírus-fertőzések száma. Az Egyesült Államokban már több mint 120 ezer ember vesztette életét a járványban, most is naponta 5-600 ember hal meg, Trump ennek ellenére úgy tesz, mintha a Covid-19 már a múlté lenne. Az elnök szerencséjére mindig történik valami, amivel el lehet terelni a figyelmet az egészségügyi vészhelyzetről. Keddre virradóra néhány száz tüntető megpróbálta ledönteni Andrew Jacksonnak a Fehér Házzal szemközti Lafayette téren álló emlékművét. Az USA hetedik elnökével az a tiltakozók baja, hogy rabszolgatartó volt, illetve indián törzseket telepített ki. A lovasszobor azonban kifogott a tömegen, túl nehéznek bizonyult, és a rohamrendőrök hátrébb szorították a demonstrálókat, akik közül többeket őrizetbe is vettek. Amikor 2017 januárjában Donald Trump beköltözött a Fehér Házba, egyik első dolga volt, hogy az Ovális irodában kifüggesztesse az első populista amerikai elnöknek tartott Jackson portréját. Sok történész megkérdőjelezi a szellemi rokonságot, mindenesetre a jelenlegi elnök keddre virradóra tíz éves börtönbüntetéssel fenyegette meg "a vandálokat", akik kezet mernek emelni elődje szobrára. A rendőrségi akciót megelőzően az elnök biztonságára is felügyelő Secret Service eltávolította a Fehér Házból az újságírókat és az intézkedést másnap sem indokolták meg. A Lafayette térre néző Szent János templom a rendőrségi beavatkozás ellenére sem úszta meg, hogy összefessék: ezúttal a BHAZ rövidítést írták ki rá, ami a Seattle-i rendőrmentes Capitol Hill Autonóm Zóna (CHAZ) mintájára a Black House (Fekete ház) Autonóm Zónára utal. A CHAZ napjai azonban meg vannak számlálva, miután két nap alatt két embert is lelőttek a hat háztömbnyi, rendőrmentes övezetben, s egyikük a kórházban meghalt. Az utcát uraló tömeg mindkét esetben ellenségesen fogadta a helyszínre érkező rendőröket. A történtek hatására a Jenny Durkan a város demokrata polgármestere bejelentette, hogy ideje mindenkinek hazamenni, a rendőrség pedig „békésen” visszatér a zónában lévő, két hete kiürített épületébe. Közben országszerte folytatódnak a George Floyd május 25-i meggyilkolása óta tartó tiltakozások, Atlantában pedig tegnap eltemették a múlt héten egy fehér rendőr által agyonlőtt Rayshard Brooksot. Az elnök hétfőn este rendeletileg leállította a munkavállalói vízumok és az állandó letelepedési engedélyek (zöld kártyák) kiadását. Az év végéig tartó intézkedéstől a Fehér Ház félmillió munkahely megvédését reméli. A lépést hevesen ellenzik a technológiai cégek és a kétkezi idénymunkásokra utalt farmerek.