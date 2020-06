„Folytassátok a harcot!” – A tüntetőknek üzent Martin Luther King lánya

A mentőcsapatok egyelőre nem tudtak eljutni az összes, földrengés sújtotta faluba, ezért félő, hogy az áldozatok száma növekedni fog.

Legalább öten meghaltak a Mexikó déli részén helyi idő szerint kedd reggel történt nagy erejű földrengésben , a földmozgás több települést elzárt a külvilágtól, károk keletkeztek még az epicentrumtól több száz kilométerre fekvő Mexikóvárosban is. A 7,5-ös fokozatú földrengés epicentruma Oaxaca államban volt, a fővárostól, Mexikóvárostól több mint 700 kilométerre délkeletre, a Csendes-óceán partján található Crucecita település környékén. A rengés fészke 5 kilométeres mélységben volt. A híradások szerint a földmozgást Mexikóvárosban is érezni lehetett, több mint harminc épületben keletkeztek kisebb károk. Az első nagy rengés után több mint 140 kisebb utórengés volt, köztük egy 5,6-os fokozatú is.