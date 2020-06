Rendőrökkel csaptak össze a tüntetők több montenegrói városban

A tiltakozók ellen könnygázt vetettek be.

Több montenegrói nagyvárosban tüntetett szerdán az ellenzék a budvai önkormányzatnál történt, szerinte törvénytelen hatalomváltás miatt, a tiltakozók összecsaptak a rendőrökkel, akik könnygázt vetettek be ellenük. A fővárosban, Podgoricában a belügyminisztériumnál zajlottak szerda este erőszakba torkolló demonstrációk, 18 embert vettek őrizetbe, köztük a Demokratikus Front nevű ellenzéki tömörülés képviselőit. Egy rendőr megsérült, és károk keletkeztek több rendőrautóban. A második legnagyobb városban, Niksicben a rendőrség könnygázzal oszlatta szét a tömeget, négy egyenruhás sérült meg, és ott is több rendőrautót megrongáltak a tiltakozók. Budvában szintén könnygázt vetettek be a demonstrálók ellen, akik közül 17-et előállítottak. Bar városában 12 tüntetőt kísértek be, az ottani megmozdulások során egy rendőr sérült meg. Berane közelében a demonstrálók lezártak egy autópályát. A szomszédos Rozaje városából vezényeltek oda rohamrendőröket, mert a helyiek nem voltak hajlandóak szembeszállni a dühös tömeggel. A szerbbarát ellenzék a budvai események miatt vonult az utcára a híveivel. A délnyugat-montenegrói tengerparti városban egy héttel ezelőtt súlyosbodott a politikai viszály, miután Marko Carevic ellenzéki polgármester nem volt hajlandó átadni a székét a köztársasági szinten kormányzó koalíciónak azok után, hogy elvesztette többségi támogatottságát a helyi önkormányzatban. A városban így kettős hatalom alakult ki. Carevicet őrizetbe vették, és a kényszerintézkedéskor bántalmazták. Montenegróban augusztus 30-án tartanak parlamenti választásokat. A Szerbiával és Oroszországgal szorosabb kapcsolatokat szorgalmazó ellenzék „urambátyámsággal”, korrupcióval és a szervezett bűnözésben való érintettséggel vádolja Milo Djukanovic elnököt és pártját. Djukanovic három évtizede vezeti az apró, 600 ezres adriai köztársaságot hol miniszterelnöki, hol pedig államfői minőségben.