Három döntő egy napon

A világbajnoki sorozat címvédője a rasszizmus elleni üzenetnek tartja a gesztust.

Egészen váratlan húzással a komplett mezőnyt, de a világot is meglepte a Formula-1-es világbajnoki sorozat címvédője, a Mercedes: a csapat bejelentette, hogy az emberek közötti előítéletek elleni küzdelem jegyében teljesen fekete fényezésű autóval indul az idei szezonban! A járvány miatt megtizedelt 2020-as világbajnoki sorozat a hétvégén rajtol Ausztriában: eddig nyolc európai verseny időpontját jelentették be, a világbajnokság azonban a tervek szerint ősszel Ázsiában, Amerikában és a Közel-Keleten folytatódik. A világpolitikai fejlemények azonban még ezt a teljesen kozmopolita mezőnyt és magát a sorozatot szervező céget is megérintette: a Black Lives Matter-mozgalom jegyében először a Formula-1 ügyeit intéző szervezet jelentette be, a rasszizmus elleni harc érdekében új kampányt indít. Erre tett rá egy lapáttal a világbajnok istálló: hétfőn a Mercedes bemutatta új autóját, amelynek színezése a 2020-as idényben teljesen fekete fényezésű lesz! Mindezt egy olyan sportágban, ahol a hirdetők hosszú évtizedek óta verekednek azért, hogy felférjenek akár egy kis logóval is a világbajnok autó karosszériájára… A csapat autóira a reklámok helyett idén két felirat kerül: az „End Racism”, vagyis „Elég a rasszizmusból”, illetve az F1 kampányának hashtagje, a #WeRaceAsOne, azaz #EgykéntVersenyzünk. A Mercedes vezetői a bejelentéssel párhuzamosan kiadott kommünikéjükben azt írták, „büszkék vagyunk értékeinkre és kultúránkra”, ugyanakkor fel kellett ismerniük azt, hogy a vállalat munkavállalóinak mindössze három százaléka tartozik kisebbségi etnikai csoportba, és mindössze 12 százalékuk nő, ezért a „sokszínűség hiánya miatt új megközelítésre lesz szükségünk.” Mint írták, ez az indoka annak, hogy 2020-ban teljesen fekete alapú fényezéssel versenyeznek, ami egyúttal nyilvános ígéret arra, hogy a jövőben a korábbinál sokkal hatékonyabban fogják támogatni a csapat sokféleségre törekvését. „És ez egyértelmű kinyilatkoztatása annak, hogy kiállunk a rasszizmus és diszkrimináció minden formája ellen!”