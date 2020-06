Horváthék elsodort élete

Azokat sújtotta legjobban a szombati villámárvíz, akiknek sorsa áradás nélkül is keserves. Hat család veszítette el otthonát.

Péter, Alex, Félix, Brendon, Edvárd, Alexandra és Karcsi riadtan ébredt, amikor szombat hajnali két órakor a házuk egyik falát kiverte a megáradt egri Szala-patak, elsodorva fotelt, tévét, és az udvarról a friss fialású malacok közül is hármat. A szülők – Horváth Péter és Balogh Beáta – azt sem tudták, melyik gyerekhez kapjanak először, s melyik ajtón próbálják meg kimenekíteni őket, miközben a szobában már méteres víz hömpölygött. Úszni egyikük sem tud, a kicsiket a szekrények tetejére próbálták meg felrakni, míg a sötétben utat találnak kifelé: őket a földön állva már ellepte volna a víz. Az utcára vezető ajtót az édesapa nem tudta kinyitni, később kiderült, hogy egy kibelezett hűtőgép torlaszolta el, az akadt fenn a sodrásban – errefelé sokan élnek abból, hogy különféle ipari hulladékokból kibontott alkatrészeket próbálnak eladni, a „felesleget” pedig egyszerűen kidobják az udvarra vagy az utcára. Horváthék végül az egyik szűk ablakot törték ki, azon adogatták kifelé a gyerekeket az akkora már segítségükre siető szomszédoknak. Hétfőn ezek még mindig lidérces óráknak tűnnek, pedig a család egyelőre biztos helyen van: az önkormányzat kezelésében lévő Szent Lőrinc kollégium második emeletén kaptak két, összenyíló szobát, fürdőszobával. Ezen a szinten rajtuk kívül még két másik család lakik, közeli szomszédok, jól ismerik egymást, így nincsenek súrlódások a közös konyhahasználat miatt, azt is szépen beosztják, mikor melyikük takarítja fel a folyosót. Akár nyaralásnak is felfoghatnák a kényszerszálláson töltött időt – az otthonuk fele ilyen komfortos sincs –, ha nem lebegne folyton a szemük előtt, hogy mindenüket elvesztették. - A hét gyerek mellett mind a ketten dolgozunk, napszámba járunk egy szőlészeti céghez, hetente kapjuk a munkabért – mondja az édesanya. - Pénteken vettem fel az ötvenezer forintot, ott volt a párnám alatt, mikor lefeküdtem aludni. A mentésnél sokan sürgölődtek, amikor visszamentem, hogy elhozzam a pénzt, már nem volt a helyén, mint ahogyan a párom mobilja is eltűnt – panaszkodik. Pénz híján most kénytelenek beérni az adományként kapott hideg élelmiszerekkel, májkrémmel, lekvárral, kenyérrel, s várják az ebédidőt, amikor a gyerekek megkapják a nekik ingyenesen járó szociális ebédet: ezt most a kollégiumba szállítja ki az önkormányzat. A hét adag elég az egész családnak, de az asszony azt mondja, ha mégis kevés lenne, ő meg az ura beéri kenyérrel is, csak a gyerekek egyenek egyszer egy nap meleget. A héten talán javul valamit a helyzetük: mikor ott jártunk, a napszámos brigád vezetője, Oláh Sándor épp a családfővel egyeztetett arról, hogy kedden már rá is számítanak, mehet a szőlőbe zöld munkázni. A kollégium aulájában hatalmas zsákok, innen mindenki kivehet annyi ruhát, amennyire szüksége van. Szabó György, a helyi Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője a helyszínen lapunknak elmondta: sorra jelentkeznek civil szervezetek és egyéb vállalkozások adományokkal nemcsak Egerből, de a távolabbi Karácsondról és Gyöngyösről is érkezett segítség. A koronavírus óta négyszáz rászoruló családnak biztosítanak rendszeresen élelmiszercsomagot, ebből is tudtak most átirányítani például mirelit pizzát a kollégium ideiglenes lakóinak: a teakonyhákban ezeket frissen sütötték meg. Az áradás helyszíne, az egri Szala-városrész a turizmusból élő barokk Eger egyik „sötét foltja”: négyszázötven-ötszáz nehéz sorsú, zömmel roma gyerek és felnőtt él itt, emberhez méltatlan körülmények között. Időről-időre felvetődik a városrész rehabilitációja, s olykor meg is jelennek erről szóló programok, de látványos változás nem érezhető. Ez nemcsak az itteni utcákat járva derült ki, szociális szakemberek is megerősítették: csepp a tengerben az a pénz, amit erre a városrészre költöttek a szegregáció felszámolása címén uniós forrásokból. Tény, hogy a Verőszala-Árnyékszala-Rudivár utcák által határolt telep úthálózata itt-ott kapott új burkolatot, s egy régi élelmiszerbolt helyén közösségi ház is épült, de a legnagyobb problémát a tufából, vályogból épült sokszor alap nélküli házak jelentik: ezek úgy isszák be a vizet, mint a szivacs. A két domb közé ékelődött telepet rendszeresen elönti a gyorsan lezúduló esővíz: a mostani rendkívüli áradás csak felerősítette azt, amit a helyiek az utóbbi években többször is a saját bőrükön tapasztaltak. Horváth Péteréket tavaly is elborította a megáradt patak, az egyik fal akkor is kilazult: kapott az előző önkormányzattól pár kiló vakolatot, hogy tegye rendbe a házat, de az is csak a felület felére volt elegendő. Most nemcsak a fal rogyott meg, de a tető is beszakadt. A házat tizennyolc éve hétmillió forintért, hitelből vették, ennek részleteit még ma is nyögik. Biztosításuk nincs, ha lenne is pénzük ilyesmire, egyetlen társaság sem kötne szerződést egy alap nélküli cigánysori vályogházra. Hiába próbálnak előbbre jutni, a nyomor rendre visszahúzza őket. A családfő a jó munkájáért köszönetképp ajándékba kapott néhány éve egy vietnámi csüngőhasú malacpárt, ezeket fialtatja, hizlalja, s látja el belőlük nemcsak a szűkebb, hanem a tágabb családot is. A legutóbbi, pár hetes malacok közül ötöt még korábban rokonoknak ajándékozott, a maradék hármat a szombati áradás sodorta el.