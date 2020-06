Koronavírus: már 10, 3 millió felett jár a fertőzöttek száma

Így a pártegység helyreállításáról egy ideig szó sem esik.

A brit Labour április 4-én hivatalba lépett új vezetője hétfőn is megvédte csütörtöki döntését Rebecca Long-Bailey azonnali eltávolításáról az árnyék-kormányból. Az oktatási ügyek felelőse Twitter-oldalán megosztott egy antiszemita üzenetet hordozó bejegyzést: Maxine Peake angol színésznő a The Independent napilapban megjelent interjújában párhuzamot vont Izrael és az amerikai rendőrség által alkalmazott módszerek között, azt sugallva, hogy a Moszadtól származik a fegyvertelen George Floyd halálát okozó fojtogatásos eljárás. Peake a hír forrásaként az Amnesty Internationalt jelölte meg, amit a jogvédő szervezet cáfolt. Sir Keir Starmer, aki felesége családjával rendszeresen követi a péntek esti zsidó szertartást, nem volt hajlandó részletekbe bocsátkozni afelől, milyen beszélgetés zajlott le közte és a Labour vezetőválasztási kampányának egyik legnagyobb esélyese között. Így nem derült ki, hogy az antiszemitának tekintett megnyilvánulás után vajon megkísérelte- e bocsánatkérésre bírni az elődjéhez, Jeremy Corbynhoz közel álló politikusnőt. Mint közölte, semmiféle kétsége nincs afelől, hogy Long-Bailey menesztése helyes lépés volt, mert "soha többé nem akarja hallani egy mondatban említve a Munkáspártot és az antiszemitizmust". Mint arról korábban többször is írtunk, a zsidó- és Izrael-ellenességgel való összekapcsolás az egyik lényeges oka volt a Labour történelmi rekordot döntően gyenge szereplésének a 2019. december 12-i parlamenti választáson. Sir Keir határozott lépése ugyanakkor gyorsan szertefoszlatta a pártegység helyreállításához fűzött reményeket és kiújította a baloldalon oly jól ismert "polgárháborús" hangulatot. Kevesen hitték, hogy a centrumot képviselő Starmer hosszú ideig lesz képes a békés egymás mellett élésre a munkáspárti balszárny corbynistáival. Long-Bailey nem tudott kibontakozni oktatási portfóliójában, miután erőssége a gazdaság és a környezetvédelem. Ellentétük az iskolák újranyitásának biztonságáról szóló vita során is nyilvánvalóvá vált: Sir Keir a kormány és a virtuális tanítással küszködő szülők mellé állva helyeselte a hagyományos oktatáshoz való visszatérést, míg Long-Bailey a pedagógus szakszervezetek tiltakozását támogatta. A baloldali Guardian szerint mindig is nyilvánvaló volt, hogy Sir Keir az első adandó alkalmat felhasználja a tisztogatásra, ha a pártvezetés egy tagját a "gyökerestül való kiirtásra ítélt" antiszemitizmuson kapja. Long-Bailey menesztése azonban kiváló alkalom arra, hogy a párt balszárnya ismét bátrabban és kritikusabban hallathassa a hangját. Corbyn bizalmasa, John McDonnell volt árnyék-pénzügyminiszter például szolidaritásáról biztosította a politikus asszonyt. Sir Keir Starmer minden döntésének külön súlyt ad, hogy a párt élére történt megválasztása után nem egészen három hónappal már a megkérdezettek 37 százaléka gondolja úgy, hogy ő lenne a jobb miniszterelnök, míg 35 százalék voksolt Boris Johnson kormányfőre. A 39 százalékon álló Munkáspárt viszont még mindig le van maradva a 43 százalékos támogatottságot élvező konzervatívok mögött. A pártot 2010-2015 között irányító Ed Miliband e lismerésre méltó őszinteséggel beismerte, hogy Starmer jobb vezető, mint ő volt, mert a válság idején szerinte rátermettséget és megfelelő komolyságot tanúsított. Rebecca Long-Bailey-ről pedig azt gondolja, hogy nem antiszemita, de ítélőképessége alaposan cserben hagyta.