Erdogan előbb biztosokat küldött, majd lelakatoltatta az ellenzékinek tekintett isztambuli egyetemet

Július első napján, azaz szerdán megkezdődhet az Unió külső határainak fokozatos megnyitása. A lista összeállításakor a huszonhetek elsősorban az adott országra jellemző járványhelyzetet és a hatályban lévő korlátozó intézkedéseket mérlegelték bizonyos gazdasági és társadalmi megfontolások mellett.

Egyelőre 14 ország, illetve feltételesen Kína állampolgárai előtt nyílik meg az út a közösség területére - így döntött a kormányok képviselőiből álló EU Tanács a vártnál is hosszabb és keservesebb viták után. Egyelőre érvényben marad a beutazási tilalom nagyjából 150 állam, köztük az Egyesült Államok és Oroszország polgáraival szemben. A tagállamoknak nem kötelező végrehajtaniuk a tanácsi ajánlásokat, mivel a határőrizet nem tartozik a közösség hatáskörébe. Ugyanakkor nem javallott a partnerekkel történő egyeztetés nélkül fölengedniük a sorompót a kedvezményezettek listáján nem szereplő országok lakói előtt. A beutazási tilalom alól felmentett államok: Algéria, Ausztrália, Dél-Korea, Grúzia, Kanada, Japán, Marokkó, Montenegró, Ruanda, Szerbia, Thaiföld, Tunézia, Új Zéland és Uruguay. A kínaiak csak akkor nyerhetnek bebocsátást az EU területére, ha a pekingi kormány is úgy dönt, hogy beengedi az országba az uniós állampolgárokat. A négy európai miniállam — Andorra, Monaco, San Marino és a Vatikán — lakói illetve a brit állampolgárok ugyanolyan utazási szabadságot élvezhetnek, mint az EU polgárai. A lista összeállításakor a huszonhetek elsősorban az adott országra jellemző járványhelyzetet és a hatályban lévő korlátozó intézkedéseket mérlegelték bizonyos gazdasági és társadalmi megfontolások mellett. A feltételek között szerepel, hogy a beutazási szigorítások alól felmentést kapó államokban a 100 ezer lakosra jutó fertőzések száma nem haladhatja meg az EU átlagát az adatszolgáltatást megelőző 14 napban. Ugyanebben az időszakban a friss megbetegedéseknek stabil vagy csökkenő szintet kell mutatniuk. Számít az is, hogy az adott országban hogyan tesztelik a lakosságot, milyen a fertőzöttekkel való érintkezés nyomon követése, megfelelő-e az orvosi és a kórházi kezelés minősége és melyek a pandémia elterjedésének megfékezését szolgáló intézkedések. Nagy súllyal esik a latba, hogy a hatóságok megbízható információkat továbbítanak-e a járványügyi helyzetről. Az EU-s kormányok keményen lobbiztak egyes harmadik országok állampolgárainak beengedése ellen, illetve mellett. A turistaparadicsomnak számító tagállamok a lista kibővítését szorgalmazták, míg Magyarország például a nyugat-balkáni államok listára kerülése mellett kardoskodott. Az EU Tanács kéthetente felülvizsgálja a jegyzéket, és dönt a kibővítéséről vagy éppenséggel a szűkítéséról.