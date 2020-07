Brazília korlátozza a külföldiek beutazását

Miközben az angol lakosság alig várja, hogy szombaton kinyissanak a vendéglők és kocsmák, harminchat városra és londoni kerületre leselkedik Leicester sorsa.

Március 23-a óta először csillan fel a remény az angol tartomány számára, hogy ugyan szigorú egyméteres távolságtartás és arcmaszkviselés közepette, de végre ne otthon étkezzenek és italozzanak. A kormány kifejezetten bátorítja az embereket, hogy menjenek ki az utcára és főleg költsenek, így húzva ki a gödörből a valószínűleg az eredetileg becsültnél is jobban megroppant gazdaságot. Pénzügyi szakértők, köztük a Bank of England jegybank szerint április és június között rekord 20 százalékkal esett vissza a GDP. A rendőrség ugyanakkor attól fél, hogy a hétvége szilveszterhez lesz hasonló, a kórházak ügyeleti osztályait „részeg bohócok cirkusza fogja elárasztani”, ezért előre kéri a lakosságot, „őrizze meg a higgadtságát és józan eszét, mindenki vigyázzon magára és a családjára”. Még ellentmondásosabb üzenet érkezett szerda reggelre az Angol Közegészségügyi Hivataltól és az egészségügyi minisztériumtól a Sky News-hoz. A július 4-i „függetlenség napja” helyett harminchat város és londoni kerület juthat „napokon belül" Leicester sorsára. A Covid-19 megbetegedések múlt heti magasra szökése miatt különösen azok a helységek veszélyezettek, ahol kimagaslóan magas a fekete és ázsiai származású etnikai kisebbség aránya. Az észak-angliai Bradford, valamint London Brent és Harrow kerületei lehetnek a következők, ahol a kormány helyi elszigeteltséget rendel el. Olyan a középosztály által favorizált önkormányzatok is tehetnek előkészületeket az elszigetelés második kiadására, mint Hammersmith és Fulham, vagy e sorok írójának lakhelye, Wandsworth. Országos felháborodást okoz az információ, hogy Leicesterben az elsőfokú karantén ideje alatt is működtek sweatshopok, olyan textilipari műhelyek, ahol a foglalkoztatottak szorosan összezárva, egészségtelen körülmények között dolgoznak. Nyilvánvalóan nem léptek életbe a közegészségügyi hatóságok által a kormányhoz eljuttatott ajánlások, melyek kifejezetten az etnikai kisebbségek körében bekövetkező Covid-19 fertőzések megelőzésére és foglalkozási kockázatfelmérésekre vonatkoztak. Kétség nem fér hozzá, hogy az oly sokat bírált koronavírus-adatszolgáltatási és tesztelési rendszer is felelős a leicesteri és más lokális visszaesésekért.