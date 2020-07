Sokfelé riasztották a vihar miatt a tűzoltókat, Budapesten rádőlt két emberre egy fa

A 46 éves nőt és a 14 éves lányt a Szent János Kórházba vitték.

Rádőlt két emberre egy fa csütörtök délután a főváros I. kerületében lévő Sikló utcában – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) sajtóügyelete az MTI-vel. A BRFK szerint egy 46 éves nőre és egy 14 éves lányra dőlt rá a fa. A sérülteket a Szent János Kórházba vitték a mentők – tették hozzá.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője közölte: a csütörtök délutáni vihar miatt már 25 helyszínen kellett beavatkozniuk Budapesten a tűzoltóknak. Kisdi Máté elmondta, hogy a zivatarral, olykor felhőszakadással és erős széllel járó időjárás Budapest déli részén, leginkább a XXIII. kerületben okozott gondot, de a IX. és a XIX. kerületből is érkeznek bejelentések károkról. A szél fákat és villanyoszlopokat döntött ki, az áramszolgáltató szakembereinek segítségére is szükség volt. A szóvivő elmondta azt is, hogy a Pest megyei Dunaharasztiban házak pincéjét öntötte el az esővíz, a Némedi út és a Dózsa György út találkozásánál pedig az aluljárót elárasztotta a víz, a forgalom ott már torlódik.