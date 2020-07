Heti abszurd: Ez elment vadászni...

Most „tetemre hívás” nélkül lehet vadászni, hisz amíg ült a parlament, az ellenzék háromhetente személyében kérdezhette a kormányfőt, azonban most hónapokig mellőzheti a szembesítést.

Vége a vadászszezonnak, somolygott Orbán Viktor, deklarálva, hogy a héten annyi a parlamenti ülésszaknak, így nem zaklathatják azonnali kérdésekkel mindenféle ellenzéki képviselők. A szája szögletében üldögélő kajánság egyértelművé tette, hogy ebben a felállásban nem ő a zsákmányállat, és aki nehezebben boldogul a gesztusnyelvvel, annak a kormánypárti média egyértelműsítette (Orbán Viktor lemosta az ellenzéki képviselőket a pályáról a parlamentben – az Origo szíves közlése), hogy ebben a vadászatban a nyúl viszi a puskát. Persze lehet, lehet, hogy a nyúl nem a legmegfelelőbb állati megtestesülés. Stílusát tekintve címezhetnénk például tapírnak – a Lánchíd felújítása kapcsán Karácsony Gergelyt Mekk mesterként emlegette (aki át akarja érezni a hasonlat sértő voltát, az tekintse meg azt az epizódot, amikor a kétbalkezes kecske házat épít a disznófamí­liának). Mohósága alapján titulálhatnánk rozsomáknak (magyar nevén: torkosborz), e robusztus menyétféle észak-amerikai példányai elől még a grizzly is kitér, sőt prédáját is átengedi – és bizony a kormány épp most nézte ki magának a Hajógyári-szigetet, amin ezer fát döntene ki, hogy rejtélyes indokkal gátakkal vehesse körbe (a védekezési stratégia arra utal, hogy változna a funkciója). Szóval számtalan párhuzam kínálkozik, mindenki állatosítsa kedve szerint a miniszterelnököt. Aki miközben fennszóval hirdette, hogy vége van, pontosan tudja, hogy épp kezdődik a szezon. Ráadásul most „tetemre hívás” nélkül lehet vadászni, hisz amíg ült a parlament, az ellenzék háromhetente személyében kérdezhette a kormányfőt, aki most hónapokig mellőzheti a szembesítést. És ha szezon, akkor persze Balaton. Amiről a CNN olyan helyre kis tudósítást közölt, hogy most már nemcsak a magyaroknak, de az egész világnak a „Balaton a Riviéra”. A magyar tengert pedig a NER-elit nyugodtan nevezheti a „mi tengerünknek” (eredetiben Mare Nostrum, és a Róma uralta Földközit jelölte). Ide toboroz most turistákat az állami kommunikáció „járvány idején biztonságos hazai tájon nyaralj!” mondással. A tólátogatók vagyonosabbját pedig a kisebb és nagyobb potentátok vadásznák le, persze ehhez előbb uniós forrásokat kell elejteni. Itt van például egy ötcsillagos golfhotel, amit az állam 1,7 milliárddal dotál, ám ezt a summát a beruházó még 1,5 milliárddal egészítené ki. Utóbbi tétel uniós forrásból érkezhet, mégpedig egy „posztoperatív rehabilitációs központ” kialakítása okán. Prózaibban ez annyit tesz, a beruházó az ötcsillagos ­hotelt alkalmassá teszi arra, hogy ott élsportolók és celebek lábadozzanak, gyógyulásukat pedig luxuskörülmények között végrehajtott sportolás (lásd: golfozás) segítse elő. Persze ha ritkán is, de megesik, hogy a préda kitör a hajtókörből. Például a kormány kiszervezte volna a balatoni hajózási cégből a nyereséges vitorláskikötőket egy külsős cég működtetésébe, ám a terv végül elbukott, lényegében fideszes polgármesterek ellenállásán. Közülük egy állt ki egyértelműen a projekt ellen, és napokon belül lemondani kényszerült – a pletykák szerint azért, mert a vadászok irányt váltottak, és a célkeresztbe Balatonszemes első embere került. Úgyhogy ennyit arról, miszerint vége a vadászszezonnak.