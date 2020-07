Veszélyes gesztus a szerb határon

A miniszterelnök szerint a határvédelem a menekültek és a járvány miatt is szükséges. A szerb nyitás így nehezen magyarázható.

„A hagyományos migráns útvonalakon fekvő országokban nő a fertőzések száma. A határvédelem most egészségügyi védelem is” – magyarázta pénteken a Kossuth Rádióban Orbán Viktor kormányfő, hogy milyen szempontok szerint dönt a kormány a nem uniós tagállamok felé történő határnyitásról. Ez annak fényében érdekes, hogy az operatív törzs ülését követően csütörtökön a kormányfő még arról beszélt, hogy az Európai Unió kérése ellenére nem nyitják meg a határokat a nem EU-s országok számára, a kivételt ez alól csak Szerbia jelenti. Történik ez úgy, hogy a szerbiai fertőzések emelkedése miatt Ausztria nem engedi be a Szerbiából érkezőket, Horvátország és Szlovénia pedig kéthetes házikaranténra utasítja az érintetteket. Ezen kívül Szerbia továbbra is a menekültek egyik legfontosabb tranzitországa, a magyar menedékkérelmi szabályok szigorítása óta innen próbálkoznak a legtöbben bejutni közülük Magyarországra. A kormánypárti politikusok pedig - ide értve magát a miniszterelnököt is - és a holdudvarba tartozó intézetek összekapcsolják a migrációt a koronavírus terjedésével.



A rendőrség illegális határátlépések számát mutató adatsorából kitűnik, hogy a koronavírus miatti határzár idején minimálisra csökkent a határon elfogott, vagy visszafordított határsértők száma. A szám idén a 20. héten (ez május 11-vel kezdődött) kezdett ismét emelkedni, ekkor már lazítottak a szerb-magyar határon a beutazási korlátozásokon. A következő héten pedig már nagyjából ugyanannyi illegális határátlépő próbálkozott, mint a járvány előtti időszakba. Május 25-től pedig teljesen feloldottak mindenféle korlátozást. „Nem látom a kapcsolatot a határ le nem zárása és a migráció, illetve az illegális határátlépések számának növekedése között” – nyilatkozta lapunknak Dezső Tamás, a kormányközeli Migrációkutató Intézet igazgatója. Szerinte inkább annak tudható be a változás, hogy Szerbiában lazítottak a szigorú kijárási korlátozásokon, amit korábban rendőrökkel és katonákkal tartattak be. Azóta kijuthatnak a szerb táborokból a menekültek, akik a határok felé vehetik az irányt Dezső Tamás szerint. A kormányzati logika szerint a növekvő szerb fertőzöttségi adatok és az újra megnőtt illegális határátlépési kísérletek száma tehát azt eredményezhetné, hogy ismét lezárják a szerb határt. Erre irányuló kérdésünket illetékesség hiányában Dezső Tamás nem kívánta kommentálni. A Magyar Helsinki Bizottság szakértője, Léderer András is inkább időbeli véletlen egybeesésnek tudja be, hogy a határnyitással együtt megnövekedett az illegális kísérletek száma. Szerinte is inkább a szerb kijárási korlátozások feloldása miatt indultak el az emberek. „Csak mert Magyarország teljesen lezárta a menedékkérelmek benyújtásának lehetőségét, az nem azt jelenti, hogy a nehéz helyzetben lévő menekültek ne próbálnának meg bejutni” – hangsúlyozta Léderer, hogy milyen következménye van annak, hogy a magyar határon már nem lehet menedékstátuszért folyamodni, csak a magyar nagykövetségeken.