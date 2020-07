„Járvány van, csak az intenzitása csökkent”

Szombaton megdőlt a napi COVID-fertőzési világrekord, a környező országokban pedig a járványveszély július elejére újra jelentősen megnövekedett. Horvátországban pénteken egyetlen nap alatt számottevő, 96 fős emelkedést jelentettek be a fertőzöttek számában. A szlovének már le is vették a biztonságos országok listájáról Horvátországot. Nem csoda, ha valaki bizonytalan, induljon-e nyaralni, és ha igen, hova. Óvatosságra int, de senki nem beszél le az utazásról Pusztai Erzsébet egykori szakállamtitkár, a fertőző betegségek szakorvosa, aki éppen most érkezett meg horvátországi egyhetes nyaralásából. Ő, mielőtt elindult, olvasta a híreket, tájékozódott a fertőzési gócokról. Kifejtette: a tömegközlekedést kerülve, autóval utaztak, kempingben laktak, s ahol csak lehetett, próbálták megtartani az ajánlott másfél-kétméteres távolságot. Közértben, szállodai recepción maszkot viseltek. A szakember szerint a vírusra most a gócos terjedés a jellemző. A horvátországi esetek megszaporodása is köthető sporteseményhez, illetve éjszakai szórakozóhelyekhez. Éppen emiatt kerülendőek szerinte a tömegrendezvények, illetve a fesztiválokon való részvétel. Kockázatértékelést javasol a nyaralás előtt Falus Ferenc egykori tiszti főorvos. Szerinte ha valaki a horvát tengeren a saját hajóján tölti a szabadságát és az odautat autóval, vagy magánrepülővel teszi meg, annak nyilván elhanyagolható a vírus-fertőzés veszélye. Ha azonban vonattal, autóbusszal vagy más közösségi közlekedési eszközzel vágna neki valaki, akkor érdemes megfontolnia az idei nyaralás halasztását. Aki mégis nekivág, jó ha figyelemmel kíséri a járvány-terjedéséről szóló adatokat. Falus Ferenc szerint nagyon óvatosnak kell lenni a továbbiakban is, mert a járványveszély nem szűnt meg. A fertőzés 188 országban és régióban van jelen. A világon több mint 11 millió 240 ezer ember fertőződött meg, és elég egyetlen szuperterjesztő ahhoz, hogy egy nagyobb járvány kirobbanjon. Könnyen karanténba találhatja magát bárki, aki most a határon túlra tervezi a nyaralást - vélekedett Weltner János sebész főorvos, aki naponta gyűjti és közzé is teszi a járványügyi adatokat. Szerinte most kiszámíthatatlan, hogy egy-egy területen hogyan változik a fertőzések aránya és emiatt mikor rendelnek el helyi korlátozásokat. „Járvány van, egyelőre csak az intenzitása csökkent”- mondta végül.