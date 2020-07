Rabruhában szökött meg az állampusztai börtönből, keresi a rendőrség

A szervezet feje a családfő volt, a bordélyházakban a prostitúciós tevékenységet a család női tagjai felügyelték.

A Fejér Megyei Főügyészség minősített emberkereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a tizenhárom személyből álló bűnszervezettel szemben, amely magyar nőket kényszerített prostitúcióra. Az ügyészség közleményében az áll: a vádirat szerint a szervezet feje a családfő volt, akinek irányítása mellett felesége, fia és lányai, valamint további nyolc ember 2013 nyarától előbb Bécsben, majd Dunaújvárosban magyar nőket – köztük több kiskorút – prostitúcióra kényszerítettek. A sértettek beszervezését és szállítását a családfő és fia koordinálták, a bordélyházakban a prostitúciós tevékenységet a család női tagjai felügyelték. A bűnszervezet további tagjai a sértettek felkutatásában, beszervezésében és szállításában működtek közre, egyeseknek közülük pedig egyfajta futtató-irányító szerepe volt. A vádlottak fedőtevékenységüket bejelentették a bécsi hatóságoknál, így tényleges cselekményük rejtve maradt. Több kiskorút részben erőszakkal vettek rá a prostitúcióra, részben pedig úgy, hogy bántalmazással fenyegették őket. A prostitúciós tevékenységből származó bevétel döntő hányadát elvették, és egymás között elosztották. Az ügyészség huszonnégy személy sérelmére megvalósított minősített emberkereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat, és valamennyi elkövetővel szemben végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. Azokkal a terheltekkel szemben, akik jelenleg is letartóztatásban, illetve bűnügyi felügyelet alatt vannak, a kényszerintézkedés ügydöntő határozat kihirdetéséig történő fenntartására is indítványt tett az ügyészség. A vádiratban indítvány van továbbá a vádlottakkal szemben a tevékenységükből befolyt vagyongyarapodás elvonására is.