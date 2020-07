11,6 millió felett a koronavírus-fertőzöttek száma a világon

Nemzetközi sajtószemle, 2020. július 7.

A Bizottság alelnöke ismét arra figyelmeztette az olyan kormányokat, mint a magyar és a lengyel, hogy csakis akkor kaphatnak anyagi támogatást a következő uniós költségvetésből, illetve a gazdasági szükségalapból, ha gondoskodnak arról, hogy erős legyen a jogállam. Jourová azt közölte az EU jövő heti csúcsértekezlete előtt, ahol 2 billió sorsáról kellene dönteni, hogy a pénzek elosztását demokratikus normák betartásától kell függővé tenni, ideértve a működő igazságszolgáltatást, valamint a korrupció elleni harcot. A beszámoló magyarázatként hozzáteszi, hogy a budapesti és varsói vezetés összerúgta a port Brüsszellel, mivel egyre nagyobb politikai ellenőrzés alá vonja a bíróságokat. A cseh politikus hozzátette, hogy a maga részéről nem szeretné, ha le kellene állítani a szubvenciók folyósítását, mégis szükség van valamilyen jogi eszközre, hogy ne fizessék ki az adófizetők pénzéből összegyűjtött alapokat, ha egy tagállamban félremennek a dolgok. A gond ott van, hogy a németek, franciák, svédek és hollandok erős garanciákat sürgetnek, amikor Budapest és Varsó ellen olyan vádak merülnek fel, miszerint megszegi a közös alapértékeket, mint a bíróságok és a sajtó szabadsága. Jourová a tagállamok igazságügyminisztereinek tanácskozása előtt beszélt, ahol a jogállamiságért felelős belga biztos, Reynders megerősítette, hogy az unió továbbra is rajta tartja a szemét Magyarországon, bár Orbán Viktor visszaadta a különleges felhatalmazás egy részét. A német szakminiszter pedig azt hangsúlyozta, hogy parlamenti ellenőrzés segítségével kell megvédeni a jogállamot, a szabadságjogokat, az önálló bíróságokat és médiát. Lambrecht megjegyezte, hogy a szabadságjogokat még a vírus címén sem lehet akárcsak egy nappal is tovább korlátozni, mint ahogy az okvetlenül indokolt.

Bár a lengyelek, svédek, dánok és írek mellett Magyarország sem kíván csatlakozni a hamarosan induló Európai Ügyészséghez (EPPO), ám az mégis folytathat majd vizsgálatokat magyar földön. Ezt a testület vezetője, a román Codruta-Kövesi jelentette be. Mint mondta, itt olyan ügyekről van szó, amelyek magyar területen követtek el, a magyar államot, illetve annak polgárait érintik. Mert fel akarják deríteni az összes esetet, ami az EPPO illetékességébe tartozik. A cél az, hogy a törvény mindenkire egyaránt vonatkozzon. A jogász figyelmeztetett arra, hogy fokozódik a korrupció veszélye, mert igen nagy pénzek forognak kockán a következő hét évre szóló EU-büdzsé kapcsán. Ezért résen kell lenni, hogy megakadályozzák a csalásokat. Megjegyezte, hogy az uniós alapokhoz kapcsolódva szinte minden országban vannak visszaélések, a különbség azonban ott jelentkezik, hogy ezekben milyen mértékben érintettek állami szervek. Az ügyészség együtt kíván működni a nemzeti társszervekkel a bűncselekmények felderítésére. De az európai jogászok jogköre lényegesen kibővül a nemzeti felhatalmazáshoz viszonyítva, és az információcsere felgyorsul, illetve hatékonyabb lesz a tagállamokkal. Ha bárhol bizonyíték merül fel, azt más országokban is fel lehet használni. Szóval az eddigiekhez képes sokkal jobban utána tudnak majd járni a pénzügyi csalásoknak, illetve a szervezett bűnözés dolgainak.

Brüsszelben továbbra is bírálják, hogy csak egy rövid bejátszás erejéig ugyan, de von der Leyen beszállt a horvát választásba, éspedig a konzervatív kormánypárt oldalán. A Bizottság szóvivője ugyan kifejtette, hogy a politikus személyes véleményét mondta el a Néppárt által szervezett összeállításban, ám ez nem derült ki. A háttérben ugyanis az EU központi épületét, a Berlaymont-palotát lehetett látni, ráadásul a montírozást a Bizottság egyik stúdiójában végezték, tehát közpénzből. Az ellentábor kiemeli, hogy a közösség végrehajtó testületének vezetőjének a lehető legnagyobb mértékben meg kell őriznie függetlenségét. És korábban, az olyan kellemetlen témák kapcsán, mint pl. a Fidesz ténykedése, miután párt tagságát felfüggesztették az Európai Néppártban, von der Leyen nem győzte hangoztatni, hogy pártpolitikai kérdésekben nem foglal állást és ilyen ügyekre semmilyen befolyása sincs. Mellesleg a szóvivő most azt közölte, hogy nem kívánnak bocsánatot kérni, sőt, jó volna, ha a Bizottság tagjai bővíthetnék politikai megnyilvánulásaik körét.

A vezércikk úgy véli, hogy törékeny az egy emberre épülő orosz hatalmi rendszer, ezért egyáltalán nem biztos, hogy 2036-ig kitart Putyin elnöksége, sőt, az már jóval korábban összedőlhet. Az utóbbi hónapok mesterkedései megmutatták, mennyire ingatag a rezsim. A politikus népszerűsége már az év elején rekord mélységekhez közelített, a gazdaság megrekedt, a jövedelmek csökkennek, a nyugdíjkorhatár viszont emelkedik. Mindez kikezdte a hatalom támogatottságát. Ezek után a Kreml nyilvánvalóan elhatározta, hogy rendezi az „utódlási kérdést”, mivel az eddigi szabályok alapján a politikus uralma 2024 után veszélybe került volna. De bármennyire is stratégának tartják, Putyin igazából a rögtönzések mestere. Jött a vírus, illetve a rosszul felmért olajár háború Szaúd-Arábiával, miközben a bevételekre hatalmas szükség lett volna. Az alkotmányos változások jóváhagyására hivatott népszavazást el kellett halasztani. A kormány elfuserálta a járvány kezelését, a súlyos gondokkal küszködő üzleti világ, illetve családok pedig csak tovább gyengítették az elnök pozícióit. Végül ilyen-olyan trükkökkel megszületett a jóváhagyás, de Moszkva feltűnően keveset tud kínálni az oroszoknak. Ha belevágna a gazdaság megújításához nélkülözhetetlen reformokba, azzal saját rendszerét ásná alá. Az alaptörvény pofozgatása lélegzetvételnyi szünetet nyújt az uralkodó köröknek, hogy pénzt fordítsanak az életszínvonal javítására, de a fertőzés kiürítette az állam pénztárcáját. Illetve most lehetőség nyílik arra, hogy keressenek egy fiatalabb vezért a rendszer megújítására. De lehet, hogy már 2024-re kiderül: lehetetlen hatalmon tartani a Kreml jelenlegi urait.

Soros György fel akarja számolni azt a rendszert, amelynek a vagyonát köszönheti, ám alapvető feszültség van e törekvése, valamint a között, hogy pénze jóvoltából azok közé tartozik, akik megszabhatják, merre menjen a világ. Így látja a milliárdos helyzetét a róla frissen megjelent könyv írója. A kötet, „Soros befolyása” (The Influence of Soros) azonban elismeri, hogy a befektető már évtizedek óta hirdeti a nyílt társadalom elméltetét, vagyis hogy igazságosabban kell elosztani a vagyont és minél több ember számára kell lehetővé tenni, hogy tisztességes módon, méltósággal éljen, és érdemben beleszólhasson a köz ügyeibe, a társadalmi egyenlőség elvének megfelelően. Igaz, teszi hozzá Emily Tamkin, ehhez azt a pénzt vette igénybe, amelyet a jelenlegi rendszerben szerzett és az üzletember maga is bevallja, hogy utóbbi nem hozható közös nevezőre a nyílt társadalommal. De az a véleménye, hogy a játékszabályokat nem neki kell átírnia, ha a kormányok meg akarják gátolni, hogy egyesek kétes pénzügyi manőverekkel mesés tulajdonra tegyenek szert. Viszont egy sor dolgot pontosan érzékelt. Így az, hogy a nacionalizmus tönkreteheti Európa keleti részét a rendszerváltást követően. Éppen ezért kezdte ki a magyar miniszterelnök és még a milliárdok sem bizonyultak elegendőnek, hogy a Közép-Európai Egyetem Budapesten maradhasson. Pedig Soros azon volt, hogy az intézmény túlélje, ám ez Magyarországon immár reménytelen. De legalább megpróbálta! – mondja Rév István, a CEU Irattárának igazgatója. Ráadásul a jótékonykodással Soros azt érte el, hogy egy rakás összeesküvés elméletet aggattak rá. Ezek szerin ő volna a felelős még a vírusválságért is, továbbá ő bujtogatja Amerikában mindazokat, akiknek elegük van a rendőri erőszakból. De a vereségek nem veszik el a kedvét, a CEU kipaterolása után sem számolja fel itteni érdekeltségeit, mert a célja az, hogy jó legyen Magyarországon és a világ sok más részén. Ugyanakkor mi értelme lett volna, ha a milliókból nem egyetemet létesít, hanem képzőművészeti alkotásokat vesz? Tamkin úgy összegzi tapasztalatait, hogy a filantróp Soros kora előtt jár, hiszen rájött, mekkora gondok feszítik a világot. Lásd a kelet-európai nacionalizmust vagy a szélsőjobbos amerikai propaganda veszélyeit. De jó volna tudni, hogy mi a tanácsa az ügyben: képes-e a világ előbbre menni az emberbarát milliárdosok és azok befolyása nélkül is.