Mégis maradt a hagyatékból, nagyot nyerhetett Vajna Tímea

Egy frissen alapított Las Vegas-i cég áll a siker hátterében.



Május közepe óta már nem közvetlenül Vajna Tímea a tulajdonosa annak a több tízmilliárd forintnyi cégvagyonnal rendelkező AV Perfect Kft.-nek, amit férjétől, a néhai Andy Vajnától örökölt – írja a G7.hu . A társaság – az eddig is bonyolult cégstruktúrán is csavarva – egy frissen alapított Las Vegas-i céghez, a VMT Holdings LLC-hez került. A társaság két vezetője Vajna Tímea és az a Samuel Russell Falconello, aki korábban Andy Vajna amerikai üzlettársa volt. Az AV Perfect Kft. jelentőségét az adja, hogy ez az a vállalat, amelybe Andy Vajna lényegében bepakolta a vállalati érdekeltségeit hosszú évek óta összefogó AV Investments Kft-t, amikor tavaly januári halála előtt néhány héttel átszervezte a cégbirodalmát. A Vajna-birodalom központi vállalata Magyarországon a már említett AV Investments Kft. volt, ez fogta össze mások mellett a kormánybiztosként is ténykedő Andy Vajna kaszinóit, ingatlancégeit és médiaérdekeltségeit, köztük a TV2-t is.



Másfél évvel ezelőtt az AV Investments ismét egy amerikai vállalathoz került. Az új tulajdonos a Cinergi Pictures Entertainment Inc. lett, az AV Perfect Kft. pedig ez utóbbi cégnek a többségi részesedését szerezte meg. Májusban a Népszava is írt arról , hogy bizonytalan a néhai filmügyi biztos sok tízmilliárdos örökségének a sorsa, amelynek jelentős része oligarchákhoz került, és kétséges, abból mi marad az özvegynek. A tranzakció során a Vajna-cégbirodalmat 155 millió dollárra értékelték fel, és a cégiratok alapján most is nagyságrendileg ennyit érhet, legalábbis az AV Perfect a saját részesedését a Cinergiben 130,5 millió dolláros, azaz jelenlegi árfolyamon közel 41 milliárd forintos értéken tartja nyilván. Ezt a céges vagyont örökölte meg az itthoni hagyatéki eljárás lezárása után Vajna Tímea, akit tavaly októberben be is jegyeztek az AV Perfect Kft. egyedüli tulajdonosaként.

Furcsa tulajdonoscsere, kivett osztalék

A magyar cégbírósághoz leadott iratokból az is kiderül, hogy a VMT Holdings nem adásvétellel szerezte meg az AV Perfectet, hanem Vajna Tímea nem vagyoni hozzájárulásként adta a cégnek. Ez arra utal, hogy legalább részben ő lehet az új Las Vegas-i társaságnak is a tulajdonosa, ám arról, hogy emögött cégjogi, esetleg adózási okok állhatnak-e a G7.hu megkereste Vajna Tímeát, aki azonban nem válaszolt a lap kérdéseire. Mindenesetre a Vajna-hagyaték 2019-ben is jelentős pénzt hozott új tulajdonosának, az AV Investments ugyanis nagyon masszív nyereséget termelt, és ezt teljes egészében ki is fizette osztalékként. A pár napja leadott éves beszámoló szerint