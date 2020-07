"Eljött az önvizsgálat ideje" - a WHO független bizottságot hoz létre a járvány kezelésének kivizsgálására

Világszerte 12 123 257 embert fertőzött meg csütörtök estig a SARS-CoV-2 nevű vírus, az általa okozott Covid-19 betegség 551 384 emberéletet követelt, és 6 650 507-en gyógyultak meg a kórból a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint.

Miközben újból terjed a koronavírus-járvány világszerte, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) bejelentette: független bizottságot hoz létre a járvány kezelésének kivizsgálására. A Helen Clark korábbi új-zélandi miniszterelnök és Ellen Johnson Sirleaf volt libériai elnök beleegyezett, hogy vezessék a bizottságot, és kiválasszák tagjait - mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a szakosított ENSZ-szervezet főigazgatója a 194 tagállam képviselőinek virtuális találkozóján. "Eljött az önvizsgálat ideje" - tette hozzá, megjegyezve, hogy a tagállamok májusban egyhangúlag vizsgálatra szólítottak fel a világjárvány kezeléséről. A betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább, ahol 3 084 690 fertőzött van, 132 803-an haltak meg, 953 420-an meggyógyultak. Brazíliában 1 713 160 fertőzöttről, 67 964 halálos áldozatról és 1 140 655 gyógyultról tudni. Olaszországban 12 ember halt meg a Covid-19 betegségben az elmúlt napban, az új fertőzöttek száma 229, öt nap óta ez a legmagasabb. A járvány kezdete óta 242 363 embert fertőzött meg a vírus, és 34 929-en vesztették életüket. Skócia egyelőre nem oldja fel a Szerbiából és Spanyolországból beutazók karanténkötelezettségét - közölte Nicola Sturgeon miniszterelnök. A skót kormány 57 ország - köztük Magyarország - esetében átvette a brit kormány karanténmentességi döntését, de Szerbiát és Spanyolországot kihúzta a listáról, mivel e két ország esetében továbbra is "aggodalomra ad okot" az új koronavírus elterjedtsége. Katalónia után csütörtökön a Baleár-szigetek kormánya is bejelentette, hogy minden nyilvános helyen kötelezővé teszi a szájmaszk viselését. Salvador Illa spanyol egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint jelenleg 73 aktív járványgóc van az országban. Spanyolországban az első, január végén igazolt eset óta eddig több mint 252 ezer koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, 257-et az elmúlt egy napban. A fertőzés következtében több mint 28 ezren hunytak el, kilencen ez elmúlt egy hét során. Hat hétig tartó tárgyalások után csütörtök virradóra megszületett Franciaországban a megállapodás a szakszervezetek és a kormány között arról a nagyobb állami ráfordításról, amelyet a koronavírus-járvány miatt kihirdetett karantén idején ígért meg Emmanuel Macron elnök. Az elmúlt hetek tüntetései nyomán az új kormány az először megajánlott 6 milliárd eurót 7,5 milliárd euróra növelte, Egy nap alatt 262 új fertőzöttet jelentettek Lengyelországban, így az igazolt fertőzöttek száma 36 951-re emelkedett csütörtökön. A halálos áldozatok száma kilenccel nőtt és elérte az 1551-et. Emelkedő tendenciát mutat az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma az elmúlt két hétben Szlovákiában. Szerdán viszonylag magas, 53 volt az új fertőzöttek száma, eddig már 1851 fertőzöttet vettek nyilvántartásba. Közülük eddig hivatalosan 1477-et nyilvánítottak gyógyultnak. A kór elismert halálos áldozatainak száma 28. Nem vezetnek be kijárási tilalmat sem Belgrádban, sem Szerbia más városaiban, a szerb fővárosban azonban korlátozzák a vendéglátóhelyek működését és a tömegrendezvényeken részt vevők számát. Szerbiában napok óta tüntetnek, amióta Aleksandar Vucic elnök bejelentette, hogy várhatóan hétvégi kijárási tilalmat vezetnek be, a zavargásokban többen megsebesültek. Nebojsa Stefanovic szerb belügyminiszter erőszakos hatalomátvételi kísérletnek nevezte a tiltakozásokat. Szerbiában szerdáról csütörtökre 16 719-ről 17 076-ra emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. Szerdán 11 újabb halálos áldozata volt a betegségnek, így a halottak száma 341-re emelkedett. Romániában ismét megdőlt a napi esetszám rekordja csütörtökön: az utóbbi 24 óra alatt 614 fertőzöttek azonosítottak. Az ismert aktív fertőzöttek száma elérte a 7986-at, meghaladva a járvány áprilisi első tetőzésekor feljegyzett rekordot. Az utóbbi napon 17 Covid-19-ben szenvedő beteg hunyt el, ezzel 1834-re emelkedett a járvány romániai halálos áldozatainak száma. Klaus Johannis államfő csütörtöki televíziós beszédében jóhiszemű együttműködésre szólította fel a politikustársadalmat és a különböző pártok befolyása alatt álló állami intézményeket, a sajtót és a civil társadalmat is. Bulgáriában ismét szigorítanak a járvány terjedése elleni intézkedéseken: bezárják az éjszakai szórakozóhelyeket, a beltéri diszkókat, nem engednek közönséget sporteseményekre, és 30 főben maximálják az összejövetelek létszámát, ugyanis ismét vészesen emelkedni kezdett a fertőzések száma a korlátozó intézkedések legtöbbjének feloldása után. Moszkvában csütörtökre 568-cal nőtt az igazolt Covid-19-fertőzöttek száma, ami a legalacsonyabb napi növekmény április 5. óta az orosz fővárosban. Oroszországban az igazolt fertőzöttek száma az elmúlt nap alatt 6509-cel 707 301-re emelkedett a csütörtökön közzétett hivatalos adatok szerint. Az aktív esetek száma 2472-vel 215 142-re csökkent. A halálozások száma 176-tal 10 843-ra, a gyógyultaké pedig 8805-tel 481 316-ra emelkedett.