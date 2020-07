Trump: Súlyosan károsította az amerikai-kínai viszonyt a koronavírus-válság

Kína „leállíthatta volna” a világjárvány kirobbanását, de „ezt nem tette meg” – mondta az amerikai elnök.

Az amerikai-kínai viszonyt a koronavírus-válság „súlyosan károsította” – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök pénteken, útban Floridába a repülőgépen vele utazó újságíróknak. Az elnök ismételten úgy vélekedett, hogy Kína „leállíthatta volna” a világjárvány kirobbanását, de „ezt nem tette meg”. Kifejtette azt is, hogy ezért – mint fogalmazott –



„pillanatnyilag” nem gondolkodik a januárban megkötött amerikai-kínai kereskedelmi megállapodás újabb szakaszának megnyitásában.

„Őszintén szólva, csomó más dolog jár a fejemben” – mondta. Trump a Egyesült Államok – közel-keleti hadműveletekkel is foglalkozó – Központi Parancsnokságának (Centcom) tampai központjában tartott tájékoztatóra indult Floridába, majd helyi idő szerint pénteken este egy választási adománygyűjtő rendezvényen vesz részt. Indulása előtt a Twitteren jelezte, hogy a New Hampshire államban lévő Portsmouth városában tervezett szombati kampánygyűlését egy-két héttel elhalasztja az Egyesült Államok keleti partja felé közelítő Fay trópusi vihar miatt. A rendezvény elhalasztását Kayleigh McEnany, a Fehér Ház szóvivője is megerősítette.