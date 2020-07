Elő a szelvényeket! Kihúzták az ötös lottó nyerőszámait

Eddig 20 millió forintért szerződött le az Emberi Erőforrások Minisztériuma egy olyan sorozat „elkészítésére”, amit a Life TV vetít.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) 2020. májusában 9,6 millió forintért szerződött A mi kis családunk című dokureality filmsorozat elkészítésére – írja a hvg.hu a tárca által nyilvánosságra hozott szerződéslista alapján. Az Emmi egyszer már kötött hasonló szerződést ugyanezzel a céggel (Preport PR Kommunikációs Kft.) 2019 decemberében a „Mi családunk értékközpontú családi dokureality filmsorozat elkészítésére”, akkor 10,4 millió forintért. A sorozat, illetve az Emmi szerződései azért érdekesek, mert a műsort az a Life TV vetíti, ami Mészáros Lőrincné Kelemen Beatrix televíziója. A mi kis családunkat a Life TV tökéletesen saját gyártású műsorként kezeli. Olyannyira, hogy maga Mészáros Beatrix aposztrofálta ilyenként, amikor 2019 októberében a csatorna megújulásáról beszélt. A portál azt írja, a csatorna január 28-án harangozta be a Facebookon, hogy a sorozat a második évaddal folytatódik, egyszersmind jelentkezőket kért. Az Emmi a maga szerződésének hatályát május 13-a és június 10-e közé datálta a Preport Kft-vel. Fontos hangsúlyozni, hogy nem támogatási, hanem vállalkozási szerződésről van szó, tehát a minisztérium nem támogatást nyújt egy mondjuk közérdekűnek ítélt projekthez, hanem vállalkozási szerződés keretében fizet. Épp így történt a korábbi Emmi-szerződés esetében is. Azt a tárca 2019. december 4-e és 5-e közé datálta. Az első évad első része pedig november 26-án, vagyis a szerződés hatályba lépése előtt már a YouTube-on is elérhető volt. Ráadásul nem a Life TV YouTube-csatornáján, hanem a Családbarát Magyarországén. Létezik egy Családbarát Ország Kft. nevű állami cég, de a csatorna nem az övék, hanem az Emmi Család és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárságáé – közölték a hvg.hu-val. Érdekes módon a Life TV a saját aloldalán a Családbarát Magyarország csatornájáról illeszti be a videókat. Ezeken a Life TV logója szerepel, a stáblistán pedig a Life TV tulajdonosa, a Media Vivantis Zrt. látható. Az Emmi közreműködésére mindössze a stáblista után felvillanó Családbarát Magyarország logó utal. A hvg.hu megkereste kérdéseivel az Emmit, a Media Vivantist és a Preportot. Előbbi két helyről nem válaszoltak, Andrási Kata, a Preport tulajdonos-ügyvezetője a jogokkal, jogdíjakkal kapcsolatos kérdésekkel a Life TV-hez irányította a portált, mivel a sorozatot ők sugározzák. Az Andrási Kata rendelkezésére álló adatok szerint az első évad nyolc epizódja nyolc ismétlést követően januárig 226 ezer megtekintést ért el. „A 2019-es első évadot követően a második évad gyártására is sor került, eredetileg már a tavaszi szezonban műsorra tűzte volna a Life TV a második évadot, de a világjárvány sajnos a mi forgatásainkat is érintette, így az őszi idényben kerülnek sugárzásra a második évad epizódjai” – közölte Andrási Kata.