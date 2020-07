353,02 forinton az euró

A miniszterelnök némi hezitálás után nem hosszabbította meg a közműhivatal eddigi elnöke, Dorkota Lajos hét éves tisztségét. Az új elnök a kalandos múltú előd, Horváth Péter.

Orbán Viktor nem hosszabbította meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) élén Dorkota Lajos elnöki tisztségét: helyére hétfői hatállyal - lapunk korábbi információinak megfelelően - Horváth Péter kerül - derült ki a péntek esti Magyar Közlöny végéből. A lépés több szempontból pikáns. A tisztséget ugyanis Dorkota Lajos előtt is Horváth Péter töltötte be. A régi-új, szolnoki kötődésű elnök évtizedekig középvezetőként tevékenykedett a Mol-nál. Eközben a 2000-es évek elején a Fidesz szolnoki szervezetét is vezette. A 2010-es választási győzelmük után mégis az ismeretlenségből került az akkor Magyar Energia Hivatalnak nevezett hatóság élére. A lehetséges okok között a kormányfő felesége, Lévai Anikó, valamint a 2010-ben az energiaipart Orbán Viktortól szinte hitbizományba átvevő, egykoron megkerülhetetlennek számító Fidesz-háttérember, Simicska Lajos akkori jobbkeze, Nyerges Zsolt szolnoki gyökereit emlegették. (Eme összefüggéseket a független sajtómegkeresésektől többnyire elzárkózó Horváth Péter tagadta.) 2013-ban, amikor a hatóság tevékenységét kiterjesztették például a víz- és hulladékiparra, Horváth Péter már csak néhány hétig ült az új nevű szervezet élén. Ezután csak azért lehetett az állami MVM gázügyi "társ-vezérigazgatója", mert a kormánypárti többség kiiktatta az ilyen korrupciógyanús munkahelyváltások tilalmát. Innen 2015-ben - feltehetőleg nem függetlenül Simicska Lajos pozícióvesztésétől - a Lázár János akkori kancelláriaminiszterhez tartozó állami közmű élére került. De 2016 végén innen is mennie kellett. Három év után meglepetésre már az új háttérember, Mészáros Lőrinc által megszerzett Mátrai Erőmű élén jelent meg. Rövid regnálását tisztázatlan üzemzavarok és rekordközeli veszteség fémjelezték. Miután idén év elején az állami MVM megvette az egységet, úgyszintén távozni kényszerült. A közműhivatali váltás azért is fura, mert a fideszes képviselőből, majd kormányhivatali vezetőből lett Dorkota Lajos elnöksége hét éve alatt sosem gördített érdemi akadályt Orbán Viktor - merész - átalakítási ötletei elé, azoknak egy fajta szakmai körítést is biztosítva. Július elején hívtuk fel a figyelmet, hogy bár az elnök - egyszer hét évvel meghosszabbítható - mandátuma a fél év végén lejárt, a kormányfő még hezitált, így épp nem irányította elnök a szervezetet. Dorkota Lajos akkor biztosította lapunkat, hogy szívesen folytatná. Dorkota Lajos mostani megkeresésünkre csak annyit közölt, inkább nem mond semmit, majd bontotta a vonalat. Horváth Pétert nem értük el.