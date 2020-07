Nyolcmilliárd eurós megállapodás született az egészségügyi dolgozók béremeléséről Franciaországban

Nemzetközi sajtószemle, 2020. július 14.

Die Presse A lengyel elnök lakájként fedezi Kaczynski hátát, Duda újjáválasztása után a kormány szilárdan ül a nyeregben – hangsúlyozza a vezércikk. Ám félő, hogy most a magánkézben lévő sajtóra is ki akarja terjeszteni csápjait. Az államfő a pártvezér kezéből eszik, bármit jóváhagy, amit csak elé terjesztenek. Akár egy elhasznált ágy előtti szőnyeget is. És az alighanem így is marad, mivel az első öt évben többször is átlépett az alkotmányon, felégetett egy sor jogállami hidat, így nehezen tudna elhatárolódni az illiberális gyakorlattól. Nem szabadszellem, hanem lakáj. Viszont Kaczynski három okból is aggódhat a szoros verseny láttán: a lakosság felére nem hatott a megszállt közmédia, az elfogulatlan és teljesítmény központú rétegeket igencsak taszítja a kormánypárt, végül pedig: a PiS-nek kell a folyamatos kulturális ellenforradalom, a német származású transzszexuális eurokraták mumusa, hogy mozgósítani tudja törzsgárdáját. Európa aligha örülhet, mert ami most várható, ahhoz az orbáni Magyarország jelölte ki az utat. Az uniónak három fronton kell harcolnia:

fel kell tartóztatnia az intézményi nyomást és azonnal meg kell torolnia a közösségi jog megsértését,

gondoskodnia kell arról, hogy az anyagi juttatások fejében Lengyelország tartsa tiszteletben az EU-normákat és itt azért jó lapjai vannak a szervezetnek,

Brüsszelnek meg kell tanulnia, hogy néven nevezze a dolgokat, mert Kacynski nem konzervatív, hanem egy retropopulista álforradalmár.

Politico A lengyel elnökválasztás vesztesének kudarca négy leckével szolgál a populizmus elleni küzdelemben, amellett, hogy az eredményt halálos csapás a lengyel liberális demokrácia számára – fejti ki a Közép-Európai Egyetem egyik tanára. Maciej Kisilowski, aki immár Bécsben oktat, a vereség első tényezőjének azt nevezi, hogy egy okos kampány sem elég, ha a másik oldalon a demagógok által uralt államapparátus van. Amire a győzelemhez okvetlenül szükség van:

Egységes ellenzék. Trzaskowskinak az első körben négy riválissal kellett szembenéznie a saját táborából.

A hatalommal szembenálló erőknek olyan erős alternatívát kell kínálniuk, amely komolyan veszi a populista szavazókat. A varsói polgármester ugyan tiszteletet hirdetett az „egyszerű lengyel számára, de nem oszlatta el a PiS hívek félelmeit és előítéleteit. Nem fogta fel, hogy a demagógia mennyire megváltoztatta a politikai környezetet, és nem lehet eredményes, ha nem jut kompromisszumra a másik oldallal.

Egy olyan országban, amely a tekintélyelvűség felé tart, hatékony ellenzék csak bejáratott pártok útján lehetséges. Ebből a szempontból a független Holownia kifejezetten sokat ártott Trzaskowski esélyeinek. Csak fékezte annak lendületét és pazarolta a szűkös anyagiakat, hogy azután a végén nem egészen 14 százalékot kapjon.