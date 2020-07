Lengyel elnökválasztás: az eredmény érvénytelenítését kéri a Polgári Platform

Péntektől nemcsak a járványgócokban, hanem az ország egész területén kötelező lesz a maszk viselete zárt térben.

Szerbiában egy nap alatt 351 új fertőzöttet vettek nyilvántartásba, az azonosított fertőzöttek száma ezzel már megközelíti a húszezret. Az utóbbi 24 órában 18 983-ról 19 334-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Szerdán 11 újabb halálos áldozata volt a betegségnek, így a halottak száma 429-re nőtt. Az aktív esetek száma 4858. A járványhelyzet súlyosbodása miatt péntektől nemcsak a járványgócokban, hanem Szerbia egész területén kötelező a maszk viselete zárt térben, illetve nyílt helyiségekben is, ha nem tartható az ott tartózkodók közti másfél méteres távolság. Emellett az egész országban tilos lesz tíz résztvevőnél tömegesebb rendezvényeket szervezni. Észak-Macedóniában szerdáról csütörtökre 8332-ről 8530-ra emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Egy nap alatt négyen haltak bele a Covid-19 szövődményeibe, és ezzel 393-ra nőtt a halálos áldozatok száma. Az aktív esetek száma 3572, lélegeztetőgépre 38-an szorulnak. A legtöbb fertőzöttet továbbra is a fővárosban regisztrálják, ezért az ott lakókat fokozott figyelemre intik. Montenegróban egy nap alatt 1453-ról 1522-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Nem volt halálos áldozata a vírusnak szerdán, így a halottak száma 26 maradt. A koronavírus-járvány kezelésével megbízott válságstáb legfrissebb döntése értelmében mindazok, akiknek pozitív lett a koronavírustesztjük, valamint azok, akik kapcsolatba kerülhettek fertőzött személlyel, 21 napos karanténra kötelezhetők. Bosznia-Hercegovinában az utóbbi 24 órában 7179-ről 7411-re nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. Heten haltak bele a Covid-19 betegségbe, a halálos áldozatok száma ezzel 235-re nőtt. Az ország két részének, a boszniai Szerb Köztársaságnak, valamint a Bosznia-hercegovinai Föderációnak a miniszterelnökét is koronavírus-fertőzéssel diagnosztizálták, előbbit magas lázzal kórházba kellett szállítani. A nyugat-balkáni országba csütörtöktől újra beléphetnek európai uniós állampolgárok, ám a határon 48 óránál nem régebbi, negatív koronavírustesztet kell felmutatniuk.