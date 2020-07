Mindenki másként szeretne sok pénzt

Szép lassan kiárusították a főváros egyik legfrekventáltabb budai térségét: jutott a NER-nek, egyháznak, külföldi befektetőknek. Egyre többször sivítanak fel a láncfűrészek.

„Meg kell őrizni a természetet, úgy, hogy az ingatlanspekulánsoknak se essen áldozatul” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Normafa átszabásáról szóló 2015-ös helyi népszavazáson. Bár elismerte, hogy ez nem lesz könnyű. Azóta ez többszörösen bebizonyosodott. A kabinet, az önkormányzat és a hatóságok legalább hallgatólagos támogatása nélkül azonban aligha építhetnék be Budapest egyik legértékesebb területét, a Svábhegyet. A legkönnyebb prédának a volt egészségügyi intézmények, javarészt szanatóriumok hatalmas, egykoron ősfás telket, időnként műemléki védettséget is élvező épületei bizonyultak. A többnyire nyomott áron gazdát cserélő ingatlanok közül több is tavaly fordult termőre. Tulajdonosaik nekiláttak a beépítésnek. Egymást érik errefelé a különös beruházások. Például olyan telken, amit a Semmelweis Egyetem évekkel ezelőtt azért adott el, mert a kerületi önkormányzat nem járult hozzá a beépíthetőség növeléséhez. Ezután aztán mégis úgy módosult a szabályozás, hogy lehetővé vált a lakóparképítés, így az új tulajdonos már jókora felárral adhatta tovább a telket egy befektetőnek, amely alig pár száz méterre a tájvédelmi körzettől húzna fel 17 ezer köbméter föld kitermelésével járó villaparkot. A közelben épített villakomplexumot Bessenyei István, a Fidesz-közeli Valton Security kisebbségi tulajdonosa és felesége Sarka Kata, ahová korábban még válása előtt Rogán Antal és felesége is beköltözött. Ez az a villa, amelyhez – mint arról tegnap beszámoltunk – a környék lakóinak tiltakozása ellenére épül közpénzből transzformátorház. A svábhegyi beruházók között felbukkan még Nyerges Zsolt, valamint a Tiborcz István társaságában gyakorta feltűnő Szécsényi Bálint, továbbá Jellinek Dániel is.

Egykor szanatórium volt a XII. kerületi Eötvös út 10-14 szám alatti ingatlan, amit a Semmelweis Egyetem adott el 2010-ben a korábban kért 4 milliárd alig feléért, mondván az önkormányzat nem járult hozzá a bővítéshez. A kerületi szabályozás azonban 2018-ban mégis módosult, így lehetővé vált a terület harmadának beépítése. Tulajdonosa rögvest túl is adott rajta természetesen több milliárdos felárral. Az új befektető, a részben külföldi tulajdonú E10 Project Kft. már határozott ingatlanfejlesztés céllal vásárolta meg a 3,5 hektárt. Az egykori szanatórium védett főépülete köré még hat darab négyszintes társasvilla épül, összesen 120 lakással, saját tóval és összesen 240 autó befogadására alkalmas mélygarázzsal. A Buda Hills Villaparkot alig 180 méterre a védettség alatt álló Jókai-kerttől és 600 méterre a Budai Tájvédelmi Körzettől húznák fel. A Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya szerint a 17 ezer köbméter föld kitermelésével járó építkezés és a több száz autóval növekedő forgalom nem gyakorol jelentős hatást a környezetre. A Védegylet pert indított, de ennek nincs halasztó hatálya. A területen lévő fák kivágását Pokorni Zoltán (Fidesz) vezette XII. kerületi önkormányzat engedélyezi majd. Nagy erélyre senki ne számítson. A gyermekvasút melletti, Csillagvizsgáló úti 2 hektáros terület tarvágásáról se tudtak semmit, amíg a civilek fel nem hívták rá a figyelmet, holott a telek 2 százaléka a kerület tulajdona. A másik 98 százalék a Magyar Tudományos Akadémiáé, amely az Átlátszónak azzal indokolta a favágást: elegük lett abból, hogy a telket illegális szemétlerakónak használták. Hegyvidék önkormányzata mindenesetre feljelentést tett engedély és bejelentés nélküli környezetkárosítás miatt. A Budapesti Rendőr-főkapitányság június végén lezárta a nyomozást. Az önkormányzat közigazgatási eljárással sújtotta az Akadémiát, de fapótlásra is kötelezni fogják a Népszavának küldött válaszuk szerint, amelyből az is kiderül, hogy a területen a jelenleg érvényes építési szabályok szerint 40 darab 125 négyzetméteres lakás építhető. S nem ez az egyelten lehetséges helyszín, miközben a Svábhegyen már így is évek óta nagy erővel építkeznek. A Buda Hills-hez közeli Költő utcában például a Piarista Rend Magyar Tartománya 2009-ben saját ingatlanfejlesztő céget hozott létre, a Portus Buda Group (PBG) Zrt-t, amely a dunai panorámás, 3,6 hektáros területen futurisztikus luxuslakásokat épít. Az első nekifutásra éppen egy tucatot. A Költő Kert projekt első ütemének megvalósítója a Svábhegyi Villa Kft., melyet a Piarista Renddel és Városi Gáborral közösen alapított a PBG 2015 elején.

A szomszédban korábban Tiborcz István építkezett. A 2000 négyzetméteres Hangya utcai telek 2017 szeptemberében került Tiborcz egyik cégének, a BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt-nek egyik leányvállalatához, a Bellevue Developmenthez. Nem sokkal később meg is kezdődött a luxusvilla építése. A projekt később leállt egy időre, mígnem tavaly decemberben Nyerges Zsolt vette át a céggel együtt. Nem sokkal messzebb, a XII. Felhő utcában épített hatalmas villakomplexumot Bessenyei István, a Fidesz-közeli Valton Security kisebbségi tulajdonosa és felesége Sarka Kata. A Magyar Narancs beszámolói szerint ide költözött be még válása előtt Rogán Antal és felesége. Ez az a villa, amelyhez – mint arról lapunk is beszámolt – a környék lakóinak tiltakozása ellenére épül most közpénzből transzformátorház. A miniszterelnök kabinetfőnöke azonban nem sokkal későbbi válása után a szomszédos II. kerületbe költözött, ahol állítása szerint csak bérli a Csalán utcai luxus társasház egyik lakását kabinetfőnöke apjától. De a Svábhegy továbbra is tárt kapukkal várja az új elit tagjait. Van hely bőven és most már biztos kezekben is van. A svábhegyi gyermekkórház óriási ingatlanhagyatéka például tavaly váratlan gyorsasággal került két NER-közeli alaphoz. A kórházat még a Gyurcsány-kormány záratta be 2007-ben. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 12 év sikertelen próbálkozásai után tavaly nyáron mindössze két hét alatt adott túl a két értékes ingatlancsomagon. A Válasz Online az év elején hosszú cikkben járta körül, miként került a 3,5 hektáros – Béla király úti szanatóriumot és több ősfás telket is tartalmazó – ingatlancsomag a Central European Ingatlanalaphoz nettó 3,19 milliárd forintért. Vizsgálták azt is, hogy jutott a másik – a svábhegyi gyerekkórház 2,5 hektáros Mártonhegyi úti, a Svábhegyi Nagyszálló 3500 négyzetméteres Eötvös úti, illetve a Normafa úti egykori MÁV szanatóriumot is tartalmazó – telekegyüttes a Middle-Europe Convergence Ingatlanalaphoz nettó 2,78 milliárdért. A Central kezelője az Equilor-csoport, melynek főalakja a Tiborcz István társaságában gyakorta feltűnő Szécsényi Bálint, aki a portál szerint más vonalakon is részese a NER-nek. A másik nyertes alapot Jellinek Dániel, az Indotek Group vezetője irányítja. Ő májusban a miniszterelnök vejét válthatta a tőzsdei Appeninn Nyrt. tulajdonosi körében, miután 24 százalékos részvénycsomagot vásárolt a Tiborcz tulajdonában lévő BDPST Zrt-től. Jellineket a 10 éve felújított, de évek óta üresen álló Rác Fürdő lehetséges vásárló között is számon tartják.

A Normafa Park kapujának kialakítására és a Rajk-villaként ismert épület átépítésére 2,676 milliárdot ítéltek oda Fotó: Pavel Bogolepov / Népszava

Parképítés fakivágással

Hegyvidék önkormányzata 2014-ben vette kezelésbe a több mint 360 hektáros Normafa Parkot, miután előtte törvénybe foglalták a terület nagyszabású átalakításának tervét. A bejáratott menetrend szerint hamarosan kiemelt kormányzati beruházássá nyilvánították a projektet. A környéken élők azzal szembesültek, hogy a parképítés nagyarányú fakivágással jár. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt az önkormányzattól kapott adatok alapján azt állítja, hogy eddig 443 fát vágtak ki a Normafa Park miatt. A Népszava megkérdezte Hegyvidék önkormányzatát, amely először leszögezte, hogy üzleti céllal egyetlen fát sem döntöttek ki, holott a hatályos erdőterv szerint évente 2000 köbmétert vághatnának ki. Ezután több részszámot is megadta a fakivágásról, amelyek összege végül 439-re kerekedik. Cserébe – írták – ültettek 263 darabot és még közel 400 telepítését tervezik, a Hotel Olimpia helyén pedig parkot alakítanak ki. A program keretében az önkormányzat rendbe tette a sétányokat, újjáépítette az Anna-réti játszóteret, több tucat új padot, szemetest telepített, felújította a Jánoshegyi utat, az egykori zugligeti lóvasút-végállomást és a hajdani Fácán vendéglő épületét, amely ma a Zugligeti Általános Iskola felső tagozatának ad otthont. Tart az Eötvös út 48-50. szám alatti ingatlan – ez az egykori ÁVH-épület, ahol Rajk Lászlót tartották fogva – bővítése, a csillebérci buszforduló kialakítása, a Konkoly-Thege Miklós úti parkoló bővítése – sorolta az eddigi eredményeket az önkormányzat. A további tervek között szerepel egy lombkorona-sétány a Libegő felső állomásától az Anna-rétig. A cél a Libegő használatának ösztönzése. Az önkormányzat folyamatosan egyeztet a civilekkel és az érdekvédőkkel. A fejlesztésekre 2018 év végig valamivel több mint 7 milliárd ment állami támogatásból. A 2019-es költségvetésben 8 milliárd forintot irányoztak elő a beruházásra, míg az idén négy feladatra összesen 3,62 milliárd forintot kapott a kormánypárti önkormányzat, miközben az ellenzéki vezetésű kerületektől egymás után vonta meg a kormány az ennél jóval kisebb összegekről szóló támogatást a járványra hivatkozva.