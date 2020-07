A koronavírus miatt minden fesztivált lemondtak Szerbiában

Az erről szóló rendelet szankciókat ír majd elő a szabálysértőknek.

Miután Franciaországban a jelek arra utalnak, hogy a koronavírussal fertőzöttek száma „enyhén emelkedni kezdett”, a kormány úgy döntött, hogy már a jövő héttől kötelezővé teszi a maszkviselést a nyilvános zárt helyeken. A szabálysértők pénzbírsággal sújthatók – jelentette be Jean Castex miniszterelnök péntek este a France2 közszolgálati televízió híradójának stúdióvendégeként. A kormányfő szerint ugyanakkor nem nevezhető súlyosnak a helyzet az országban, de arra kért mindenkit, hogy maradjon elővigyázatos a nyáron. Arra a kérdésre, hogy elképzelhető-e a barcelonaihoz hasonló újabb járványügyi korlátozás, a kormányfő azt mondta: „sokkal inkább romlott” a helyzet Spanyolország északkeleti részén, mint Franciaországban, ahol azonban „vitathatatlan, hogy az emberek kevésbé tartják be az előírásokat”.



„Azt viszont nem tudjuk, hogy mi lesz három hét múlva, ezért elővigyázatosságból még többet kell tesztelni, és tudatosítani a veszélyt az állampolgárokban” – tette hozzá.

A kormány dolgozik azon, hogy általánossá tegye a tesztelést a repülőtereken és a kikötőkben az ide érkező külföldiek, illetve a hazatérő franciák számára – mondta. Jean Castex megerősítette, hogy



a maszkviselés a jövő héttől kötelező lesz minden nyilvános zárt helyen, az erről szóló rendelet szankciókat ír majd elő a szabálysértőknek, de a büntetés összegét nem mondta meg.

Emmanuel Macron államfő kedden még azt mondta, hogy augusztus 1-jétől lesz kötelező a maszkviselés a nyilvános zárt helyeken, de azóta a kormány a gyorsabb bevezetésről döntött. A legnagyobb francia áruházláncok pénteken bejelentették, hogy hétfőtől minden üzletükben kötelező a vásárlóknak maszkot viselni. A tömegközlekedési járműveken már május óta kötelező a maszkviselés. Az éttermekben, a vendéglátásban a dolgozóknak jelenleg kötelező a maszkviselés, a vendégeknek pedig érkezéskor, távozáskor, és ha felállnak az asztaltól, akkor kell viselniük a maszkot. Az üzletekben viszont eddig csak ajánlott volt a maszkviselés, ahogy a munkahelyeken is a munkáltatók dönthettek a szabályozásról. Az egészségügyi tárca péntek esti közleménye szerint



a héten 3800 új fertőzöttet regisztráltak, és az általános karantén május 11-én kezdődött fokozatos feloldása óta 512 járványgócot (ami legalább három fertőzöttet jelent) tártak fel, amelyek közül 324-et már teljesen felszámoltak.

Az elmúlt 24 órában 14 áldozatot követelt a Covid-19 fertőzés, így a betegségben meghaltak száma 30 152-re nőtt. A kórházi betegek száma viszont továbbra is egyenletesen csökken. Kórházban jelenleg 6688 fertőzöttet ápolnak, ami 150-nel kevesebb, mint csütörtök este volt. Lélegeztetőgépre kapcsolva 477-en vannak az előző napi 481-hez képest. A betegek 71 százalékát továbbra is a párizsi régióban és az ország északkeleti részében, valamint a tengerentúli Guyanán ápolják. A reprodukciós ráta országos átlagban július eleje óta meghaladja az 1-et, jelenleg 1,2, ami azt jelenti, hogy száz koronavírus-fertőzött legalább 120 másik embernek adja tovább a Covid-19 betegséget okozó vírust, azaz a vírus terjedése gyorsul. A francia hírtelevíziókban a szakemberek arra hívták fel a figyelmet, hogy amióta megkezdődött a nyaralási szezon, egyre többen feledkeznek meg az ajánlott egészségbiztonsági előírásokról (maszkviselés, távolságtartás, kézfertőtlenítés), ezért egyes régiókban a koronavírusos esetek számának növekedése „kiemelt figyelmet” érdemel, és van ahol „aggasztó folyamatot” tükröz. Leginkább az Atlanti-óceán partján elterülő Bretagne-ban ugrott meg a reprodukciós ráta (2,6) több járványgóc feltárása miatt, a helyzet viszont az egészségügyi hatóságok szerint nem ad okot aggodalomra, mert a vírus terjedése továbbra is „gyenge”. A hatóságok magyarázata szerint egy járványgóc feltárásakor tömeges tesztelést végeznek, és ezért hirtelen sok ember jelenik meg a rendelőintézetekben és a sürgősségi osztályokon, ami önmagában nem jelenti azt, hogy a vírus terjedése ténylegesen erősödött volna. Márpedig a gyéren lakott Bretagne-ban négy járványgócot találtak a héten, és ez a korábbiakhoz képest jelentős számú szűrést eredményezett, és emiatt ugrott meg ott a reprodukciós ráta. Az összérték viszont azt mutatja, hogy míg országosan 100 ezer emberre 4,3 fertőzött jut, addig Bretagne-ban csak 2,8. A Bretagne-tól nem messze található Mayenne megyében viszont 50,1-re ugrott fel a fertőzöttek száma 100 ezer lakosonként, ami meghaladja a riasztási szintet. Itt a reprodukciós ráta viszont csak 1,5. A hatóságok szerint a délnyugati Nouvelle-Aquitaine régióban ugyanakkor ténylegesen „nyugtalanító folyamat” figyelhető meg. Ezt a régiót mostanáig szinte teljesen megkímélte a vírus, a héten viszont hét új járványgócot tártak fel a hatóságok, amelyek közül egy köthető idősotthonhoz, a többi családi események során, általában esküvőkön történt fertőzés eredménye, miután a résztvevők nem tartották be az egészségbiztonsági előírásokat.