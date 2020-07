Az MNB 0,60 százalékra csökkentette az alapkamatot

Az áruházlánc közölte: technikai átalakításról van szó.

Hétfőn az Index számolt be arról, hogy pozíciók szűnnek meg a magyarországi Tescókban, így csoportos leépítés is lehet. A portál értesüléseit részben a Tesco is elismerte. Most a Világgazdaság arról ír: csoportos létszámleépítés a tárgya annak a levélnek, amelyet a Tesco-Global Áruházak Zrt. küldött több munkavállalójának. Úgy tudják, hétszáz embert érint az átalakítás, az áruházlánc az alkalmazottak többségének az átszervezés során állást ajánl fel. A Tesco a lappal azt közölte: technikai átalakításról van szó, a megszűnő pozíciókat pedig be kell jelenteni az illetékes hatóságoknak, ezért tájékoztatják hét megye munkaügyi központjait és a kereskedelmi szakszervezeteket. „A minél hatékonyabb, a forgalomhoz és a vásárlói igényekhez rugalmasan alkalmazkodó működés érdekében bizonyos munkakörök összevonása mellett döntöttünk, optimalizáljuk a beosztást, az új pozíciókra váltás lehetőségét pedig a lehető legtöbb munkatársnak felajánlottuk” – reagált a Világgazdaságnak a Tesco. A lap szerint a Tesco-Global Áruházak Zrt. az alkalmazottaknak írt levélben azt közli: a munkaviszonyt megszüntető felmondásra a levél kézhezvételét követő legalább harminc nap elteltével kerülhet sor, kivéve akkor, ha időközben a munkaviszony megszüntetéséről a felek közösen megegyeznek, vagy az alkalmazott a munkáltatóval a továbbfoglalkoztatásról állapodik meg. „Több áruházban már hosszabb ideje sikeresen alkalmazzuk ezt a gyakorlatot, ez a modell szolgálja leghatékonyabban a munkatársak és a vásárlók érdekeit” – közölték a láncnál. Hozzátették: törvényi kötelezettségük, hogy a cseden, gyeden és gyesen lévő anyukákat is értesítsék, a levél azonban nem minősül felmondásnak, csak egy tájékoztatásnak arról, hogy a pozíció, amelyben korábban dolgoztak, megszűnt, de ez nem jelenti a munkaviszonyuk megszüntetését. A lap megjegyezte: egyelőre nem lehet megjósolni, hogy hányan fogadják majd el a számukra felkínált pozíciót. A mostani átalakítás egy korábban elindult folyamat része, amelyet már a vevők is tapasztalhattak. A Tesco szűkítette az áruházaiban kapható termékek körét, és a belső polcokat is átszervezte. A Világgazdaság felidézte: a Tesco a nyár elején bejelentette, hogy kivonul Lengyelországból.