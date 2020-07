Szabad ország, szabad sajtó! - Ezrek tüntetnek az Index mellett

Az ellenzéki pártok közti szorosabb együttműködés érdekében a V21 Csoport a nyáron vitaanyagot készít, amivel augusztus végén a nyilvánosság elé is lépnek.

Abban már megvan a konszenzus az ellenzéki pártok és a választók között is, hogy a 2022-es választásokon minden körzetben egy jelöltet állítsanak csak, a következő lépésnek annak kellene lennie, hogy a pártok egy közös vízióra, programra építsék a kampányukat – mondta Balázs Péter volt külügyminiszter, uniós biztos a V21 Csoport pénteki sajtótájékoztatóján.

A három éve alakult civil kör olyan egykori kormányzati szereplőket tömörít, akik tudásukkal, tapasztalatukkal a kormányváltást próbálják elősegíteni. Mint Balázs Péter elmondta, az ellenzéki pártok közti szorosabb együttműködés érdekében a csoport a nyáron vitaanyagot készít, amivel augusztus végén a nyilvánosság elé is lépnek és abban bíznak, hogy szeptemberben az ellenzéki pártokkal is le tudnak ülni tárgyalni róla. Bod Péter Ákos az Antall-kormány egykori ipari és kereskedelmi minisztere, volt jegybank elnök arról beszélt, a kezdeményezésük értékekre irányul, ilyeneket szeretnének megfogalmazni. - Ma olyan politikai kérdések merülnek fel, amelyekre minden pártnak meg kell fogalmaznia a válaszát, ebben szeretnénk segíteni. Senki nem akar visszatérni a 2010 előtti állapotokhoz – mondta. Lapunk kérdésére, hogy melyek ezek az alapértékek, Balázs Péter úgy válaszolt, az egyenlő esélyek, a méltányos megélhetés, az erős munkavállalói érdekképviselet, a tisztességes piacgazdaság, a jogbiztonság és a szólásszabadság.

A Népszava a volt uniós biztost Orbán Viktor pénteki rádióinterjújáról is megkérdezte, melyben a kormányfő „libernyákoknak” nevezte uniós partnereit, akiket „a hátán is elvisz”. Balázs Péter szerint „az ellenfél kigúnyolása a gyengeség jele, egyébként pedig a kamaszokra jellemző, akik a félelmeiket így kompenzálják”.