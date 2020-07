Iskolapadba ültetik az atomhivatalt

A kormány a kérdésfelvetést és a tanulást elősegítő irányítási rendszer kidolgozását rendelte el az Országos Atomenergia Hivatalnál. Ez már csak azért is szükséges, mert a hatóságnak épp most kell elfogulatlanul elbírálnia a Paks 2-es fejlesztés legfontosabb engedélykérelmét.

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) a kérdésfelvető és tanuló magatartást elősegítő, hatékony irányítási rendszert hoz létre és tart fenn - foglalható össze röviden az a mondat, amivel a csütörtök esti Közlöny tanúsága szerint a kormány kiegészítette a hatóság munkáját szabályozó 2011-es kormányrendeletet. A hivatali folyosókról a kérdésfelvető és tanuló magatartást hiányoló kiegészítés pontos oka nem ismert. Ám az Állami Számvevőszék épp szerdán jelentette be, hogy az OAH 2015 és 2018 közötti tevékenységének vizsgálata során rendellenességekre bukkantak a belső kontrollok végrehajtásában és pénzügyeiben. (Igaz, ezen túlmenően további kivetnivalót nem találtak, illetve jelenleg is számos szabály vonatkozik a nukleáris hatóság belső működésére.) A kérdés azért kiemelten fontos, mert az OAH épp most vizsgálja a Paks 2-es fejlesztés legfontosabbnak tartott, úgynevezett létesítési engedélykérelmét. A rendeletmódosításban a kabinet ezen kívül főképp az áramtermelésen túli nukleáris anyagok ellenőrzésén szigorított. Így immár mindenki köteles bejelenteni, ha gyaníthatóan radioaktív anyagot talál. Ennek kapcsán a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak eljárásrendet kell kidolgoznia, valamint közzé kell tennie a leggyakoribb sugárzó berendezések fényképét és leírását.