Amerikai tagállamok és városok közösen perlik Trumpot

"Komoly akadályok" nehezítik a Brüsszel kötendő szabadkereskedelmi szerződést és a brit unió jövője sincs kőbe vésve.

Pénteken ünnepelhette Boris Johnson párjával, Carrie Symonds-szal Downing Street 10.-be költözésük egyéves évfordulóját. Az április végén egy fiúgyermekkel, Wilfreddel kiteljesült család változatlanul elmondhatja magáról, hogy ők a hivatali rezidencia történetében az első házasságon kívül élő lakók. Az 56 éves politikus emlékezetesen az Európai Unió tényleges elhagyásának ígéretével került hatalomra. A kezdeti nehézségek után a december 12-i előrehozott parlamenti választáson elért földcsuszamlásszerű győzelmével január 31-re végre királyi pecsét került a több halasztást szenvedett kilépési törvényre. A december 31-én immár véglegesen lezáródó átmeneti időszak eddig eltelt hónapjaiban Brüsszel és London nem tudott megállapodni a jövőbeni együttműködést szabályozó szabadkereskedelmi szerződésben. A nyilvánosság előtt ritkán megszólaló brit főtárgyaló, David Frost a júliusban intenzívvé és a koronavírus-járvány enyhülésével ismét személyessé vált tárgyalások csütörtök este befejeződött újabb londoni szakasza után beismerte, hogy "változatlanul komoly nézetkülönbségek állnak fenn a legfontosabb területeken", egyben fennáll "a megbeszélések összeomlásának lehetősége is". Szerencsére nincs még minden elveszve. Frost bejelentette: az alkudozás szeptemberben folytatódik és "a júliusban elvégzett munka alapján úgy ítéli meg, hogy esély van a még ugyanabban a hónapban elért megállapodásra". A The Times napilap idézi Boris Johnson csütörtök esti megjegyzését, mely szerint "egyes kérdésekben egyszerűen nem szabad kompromisszumot kötni. Semmi értelme nincs elhagyni az EU-t, ha az Uniónak előnye van velünk szemben és nem vagy képes másképp csinálni dolgokat. Ezt mindenki megérti". Amit Frost szerint sikerült megértetni Brüsszellel az az Európai Bíróság nagy-britanniai szerepének kizárása. A sokat emlegetett "egyenlő versenyfeltételek" biztosítása nem jelenti majd azt, hogy európai törvények vagy szabályok változatlan formában kerülnek be az új együttműködési szerződésbe. A tagországok ratifikációs igényei miatt most legkésőbb október végére várt megegyezés érdekében a brit tárgyalófél kész lenyelni egyfajta nemzetközi közvetítő testület felállítását a későbbi viták elsimítására. A nyári szabadság előtti legsúlyosabb ellentét a halászati jogokkal kapcsolatos. Legalábbis az EU főtárgyalója, Michel Barnier szerint a brit kormány az "európai halászhajók szinte teljes kirekesztésére törekszik a brit vizekről". A kormányfő tory vezetővé választásának egyéves évfordulóját Észak-Skóciában és Orkney szigetén töltötte, annak tudatában, hogy többek között a Panelbase közvélemény-kutató intézet szerint a skótok 54 százaléka támogatja a tartomány függetlenné válását, továbbá Nicola Sturgeon-nek, az edinburgh-i kormány fejének koronavírus-kríziskezelése 60 százalékos elfogadottságot élvez, szemben a saját szánalmas mínusz 39-ével. Az unió megmentése céljából tett utazással egyidejűleg az államkassza összesen 3,7 milliárd fontot ajánlott fel a három autonóm tartománynak a Covid-19 vírusból adódó egészségügyi és gazdasági kiadások fedezésére. Ebből 1,9 milliárd jut Skóciának. "BoJo" tagadta, hogy politikai célokra aknázná ki a válságot, egyben sokat sejtetően "nem akart semmit mondani" a Skót Nemzeti Párt vezetőjének válságmenedzsmentjéről. Nem győzte viszont eléggé hangsúlyozni, hogy a szigetország "együttesen" az eddiginél erősebben tud kikecmeregni a nem csak egészségügyi, hanem gazdasági megpróbáltatásokból. Pénteken újabb fejezet kezdődött a Covid-19 visszaszorítását célzó folyamatban. Négy hónappal a karantén bevezetése után, egyben a könnyítések feltételeként a kormány végre kötelezővé tette az arcmaszk viselését a legtöbb nyilvános helyen. Boltokban, szendvicsbárokban, vasútállomásokon, repülőtereken, a közösségi közlekedésben, bankfiókokban el kell fedni a szájat és az orrot. Kivételt képeznek az éttermek, kocsmák és konditermek. A 11 éven aluliakra és a fogyatékkal élőkre nem vonatkozik a rendelkezés. Egy az i napilapban megjelent közvélemény-kutatás abban a tekintetben megnyugtat, hogy az emberek 91 százaléka rendelkezik arcmaszkkal, ám csak 40 százalékuk viseli azt otthonából kilépve "majdnem mindig". Az a 24 százalék, aki "soha nem visel" takarást, péntektől nagy bajban lesz, mert akár 100 fontos pénzbüntetésre is ítélhetik. Ahogy a vesztegzár foganatosításában, úgy az arcmaszk széles körben való elrendelésében is a szigetország a többi nyugati állam mögött kullog. A kormány tudományos tanácsadói mindezidáig kétségbe vonták az arcelfedés egészségügyi hasznosságát. A végre meggyőzött Egészségügyi Minisztérium a lakosságnak legalább két, de lehetőleg három rétegű védőkendő viselését ajánlja, egyben barkácsolásra buzdítja az embereket, így biztosítva, hogy ne kapkodják szét a korlátozott mértékben hozzáférhető professzionális sebészeti maszkokat.