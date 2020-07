Tovább dagad a kémbotrány, máris bezárták a csengtui amerikai konzulátust

A pekingi külügyminisztérium bejelentette, hogy Kína „birtokba vette” az épületet.

A csengtui amerikai konzulátus épületéről hétfő reggel (közép-európai idő szerint vasárnap késő este) levonták az amerikai zászlót három nappal azután, hogy bejelentették ennek a képviseletnek a bezárását – legalábbis erről tanúskodtak a kínai televízióban bemutatott képsorok, majd nem sokkal később a pekingi külügyminisztérium bejelentette, hogy Kína „birtokba vette” a konzulátus épületét. Az elmúlt napokban még csak arról szóltak a híradások, hogy az Egyesült Államok „készül” e diplomáciai képviselet bezárására. A zászlólevonásról szóló képsorokat már helyi idő szerint hétfőn reggel lehetett látni a kínai állami televízióban. Néhány órával később Pekingben a külügyminisztérium már bejelentette, hogy az amerikai képviselet bezárt, Kína „birtokba vette” az épületet. Az ügy előzménye az volt, hogy Kína az amerikai kormány utasítására bezárta péntek este houstoni főkonzulátusát , Washington ugyanis kémkedéssel vádolta meg a külképviseletet. Válaszlépésként Peking elrendelte a csengtui amerikai konzulátus bezárását, és miután Washington nagyon rövid határidőt, 72 órát adott kedden a houstoni képviselet bezárására, Peking is ennyit adott péntek délelőtt 10 órakor. A csengtui amerikai konzulátuson szombaton még folytak az előkészületek, miközben az épület körül szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be a kínai hatóságok. A csengtui amerikai konzulátust 1985-ben nyitották meg, honlapja szerint csaknem kétszáz alkalmazottja volt a koronavírus-járvány kitörése előtt, köztük 150 helyi munkavállaló. Hatáskörébe tartozott egyebek között a Kína által 1950-ben megszállt Tibet emberi jogi helyzetének, valamint a kínai haderő mozgásának figyelése az ország nyugati részében. A két ország kapcsolatai az utóbbi időben megromlottak. Az Egyesült Államok Kínát teszi felelőssé a koronavírus-világjárványért, és rendszeresen vádolja szellemi tulajdon ellopásával, a hongkongi autonómia korlátozásával, Tibet elnyomásával és a muszlim ujgurok emberi jogainak megsértésével. Ütközőpontot jelent Tajvan ügye, valamint Kínának a Dél-Kínai-tengert illető területi követelései is.