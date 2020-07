Meghaladta a 16,2 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon

Nemzetközi sajtószemle, 2020. július 27.

Elégikus kommentárban búcsúzik az Indextől a Bécsben élő szabadúszó magyar újságíró, Csekő Balázs, aki azonban egyúttal arra figyelmeztet, hogy a magyar politika olyan úton halad, amelynek vége a szabad nyilvánosság felszámolása, a totális sötétség. Az ország eddigi legnépszerűbb hírportálját úgy mutatja be, hogy az intézmény volt, kultúrkincs, egy életérzés, valódi hungarikum. Naponta milliók számára a hiteles hírek forrása, nem csupán a bal-, hanem a jobboldalon is. Egy egész generáció nevelkedett rajta, mert kiállt az elesettek mellett, ugyanakkor megfricskázott minden kormányt. Professzionálisan és pártatlanul működött. Pont ezért vetett rá szemet a Fidesz, és nem is a közelmúltban. A döntő lökést azonban alighanem az adta meg, hogy a párt nem egészen egy éve leszerepelt a helyhatósági választásokon, amihez bizonyosan hozzá járult az Index, hiszen utánajárt a Borkai-féle botrány minden ágának, bogának. Úgyhogy a jelszó az lehetett: soha többé ilyen kellemetlen szituációt! Amúgy a portálnál az elmúlt években egymásnak adták a kilincset az oligarcha tulajdonosok, de a kaput az tette be, hogy érkezett Vaszily Miklós. Márpedig ő – a kormányfő bizalmi embereként – már több kritikus orgánumot megtanított kesztyűbe dudálni. A hatalom nem tűr meg kritikát, és Orbán Viktor nem szeretne rettegni, mint legutóbb lengyel szövetségesei a köztársasági elnök újraválasztása miatt. Ami a jövőt illeti, nos, az nem sok jót ígér, hogy Orbán még szorosabbra igyekszik vonni a kettős jármot, megtesz mindent, hogy megszűnjenek az objektivitás és az önállóság megmaradt szigetei. Rendszerére az a jellemző, hogy addig küzd az „ellenségekkel” szemben, amíg azok vannak. És senki se higgye, hogy nincs meg a következő célpont. Ideértve az RTL Klubot, a HVG-t, a 444.hu-t és a 24.hu-t, amelyek idáig nem álltak be a sorba. Immár minden elképzelhető az Index elbuktatása után. A magyar tömegtájékoztatás legfontosabb fáklyáját oltották ki. Az ország a teljes sötétség felé tart.

A Central Médiacsoport vezetője attól fél, hogy Orbán Viktor teljesen el akarja némítani az önálló sajtót, ezért az Index után most a 24.hu-t szeretné kicsinálni. Varga Zoltán, akit a Brüsszelben szerkesztett portál magyar médiamogulnak nevez, úgy ítéli meg, hogy hatalom közeli orgánumok éppen ezért indítottak kampányt ellene és üzleti érdekeltsége ellen, amelynek a 24.hu is része. A cél a lejáratás, illetve a függetlenség felszámolása. Ennek érdekében még a vállalkozó magánéletébe is beleavatkoznak, igyekeznek a sarokba szorítani, a munkatársakat pedig arra próbálják rávenni, hogy mondjanak fel. Merthogy a hatalom akadálynak tekinti a szuverén médiát, lásd az Index esetét. Hogy ott ezek után mi várható, arról Varga azt mondta, hogy az elején a Fidesz még kesztyűs kézzel fog bánni a szerkesztőséggel, megjelenik egy-két negatív cikk is a kormányról. De a vége, a választások közeledtével biztosan az lesz, hogy a központ diktálja, mi jelenhet meg és milyen formában. A Varga-féle Centrál Médiacsoporttal az a baj, hogy havonta 7,5 millió embert ér el, köztük 5 milliót a világhálón. 25 lapot ad ki, és mint a tulajdonos kifejti, ezek rémisztő számok a kabinet számára, mivel annak sajtóbirodalma nem tud ilyen adatokat felmutatni. Úgyhogy fáj is Orbánék feje. De hát a KESMA alá tartozó újságok, rádiók, tévék, digitális site-ok az ostoba hivatalos propagandát továbbítják. A befektető úgy véli, hogy ha az Index után a 24.hu is elesik, akkor azért még marad önálló sajtó Magyarországon, csak sokkal kisebb, mint idáig.