Az EMMI végleg beépítene a jogrendbe egyes járványintézkedéseket

A könnyített receptfelírás lehetősége, elmúlik, de talán sikerül újraéleszteni a gyakorlatot.

Meghökkenést keltett az érintettekben a humán tárca minapi közleménye, amelyben arra hívták fel a figyelmet, hogy szeptember 17-től megszűnik az a lehetőség, miszerint az orvosok a betegek telefonos megkeresésre vagy e-mailjére írjanak elektronikus receptet. A karantén-időszak alatt bevezetett gyakorlat megkönnyítette a krónikus betegeknek, hogy hozzájussanak állandó gyógyszereikhez, és csökkentette a rendelői zsúfoltságot. (A tárca szerint ugyanakkor a könnyített receptkiváltás megmarad, azaz a taj-szám megadása elegendő a gyógyszerek kiváltásához.) A közleményben említett dátum azért is különös, mert szakemberek nem kétlik, hogy lesz a járványnak második hulláma. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma érdeklődésünkre közölte, „az egészségügyi ágazat azon dolgozik, hogy a járvány alatt bevált intézkedések (például az említett, könnyített receptbeszerzés, a beutalók és leletek elektronikus továbbítása), tartósan, akár véglegesen is bekerüljenek a jogrendszerbe.” A minisztérium szerint most az történik, hogy a vény-felírási lehetőséget a vészhelyzet teremtette, ami a rendkívüli jogrend lefújása után 90 nappal (azaz szeptember közepén) megszűnik.