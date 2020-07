Tízezrek tüntettek Bulgáriában, a tiltakozók megbénították Szófia forgalmát

A tiltakozók közölték: addig demonstrálnak, amíg a követeléseik nem teljesülnek.

Tízezrek tüntettek ismét szerda este szerte Bulgáriában a Bojko Boriszov vezette kormány távozását követelve; Szófiában a tiltakozók



lezártak több forgalmas fővárosi kereszteződést, megbénítva a főváros forgalmát, és fogadkoztak, hogy addig demonstrálnak, amíg a követeléseik nem teljesülnek.

A szófiai tüntetésre az ország minden szegletéből érkeztek tiltakozók, a szervezők arra kérték őket, hogy hozzanak magukkal sátrakat, takarókat, vizet, élelmet, és minden mást, amire szükségük lehet, hogy folytatni tudják a demonstrációkat a miniszterelnöki hivatal előtt. A demonstrálók ezúttal is figyelmen kívül hagyták a koronavírus-járvány miatt bevezetett gyülekezési korlátozásokat, az esti órákban hatalmas tömeg gyűlt össze a miniszterelnöki hivatalnak helyt adó épület előtt. A kormányellenes tüntetések már harmadik hete zajlanak Bulgária városaiban. Július 9-én kezdődtek, a politikai porond több szereplője fogott össze, hogy kikényszerítse Boriszov és jobbközép koalíciós kormányának távozását, és az előrehozott választások megrendezését. Követelik Ivan Gesev főügyész távozását is. A demonstrálók oligarchákkal való összefonódással és maffiaszerű működéssel vádolják a kormányt. Szerintük Boriszov semmit se tett az államigazgatásban dívó korrupció felszámolása érdekében, és nem szabott gátat az oligarchák befolyásának. Rumen Radev államfő támogatja a tüntetők követeléseit, és egyetért velük abban, hogy Boriszovnak és Gesevek is távoznia kell.



A 61 éves Boriszov – aki egy kisebb megszakítással 2009 óta irányítja az országot harmadik miniszterelnöki ciklusban – nem enged a tiltakozók nyomásának, és nem hajlandó lemondani, de a múlt héten átalakította kormányát, öt minisztert menesztett. Miközben zajlottak szerdán a demonstrációk, Boriszov nagy infrastrukturális beruházások helyszínein járt, megtekintette a Törökországot Bulgárián át Szerbiával összekötő gázvezetéket, és a Szófiát Várnával összekötő autópályát. A Facebook-on közzétett videóban közölte, hogy mindenkinek jogában áll tüntetni, de utakat és kereszteződéseket nem zárhatnak le.

„Közelegnek a választások, és mindenki szavazhat majd. Ez a demokrácia. Képzeljék el, hogy elveszítjük a választást, és elkezdünk kereszteződéseket lezárni. Ez a demokrácia?” – firtatta Boriszov.

A parlament választások jövő márciusban esedékesek Bulgáriában.