345,35 forinton az euró

Magyarország legtöbb elektromosautó-használója ma már 50 kilométeren belül talál legalább egy nyilvános töltőt - állapítja meg a KSH munkatársának tanulmánya.

Tavaly év végére az ország szinte összes településéhez esett 50 kilométeren belül egy elektromosautó-töltő - állapítja meg Gerse József, a KSH munkatársa Felvillanyozva: az elektromos autók töltőhálózatának terjedése Magyarországon című, a KSH Területi Statisztika című folyóiratában megjelent tanulmánya. De ez a távolság gyakorta már 25 kilométeren belüli. Térképeik tanúsága szerint gyorstöltő csak Borsod-Abaúj-Zemplén megye néhány északi településétől esik e távolságon kívülre. Villámtöltők esetében ugyanakkor ez mondható rajtuk kívül a Tiszántúl, illetve Somogy megye egyes térségeire is. A 2010-es évek első felében leginkább még csak Budapesten és a Dunántúlon, autópályák valamint a Balaton mentén voltak elérhetők nyilvános gyorstöltők. A lefedettségen - különösen az utóbbi két év során - sokat lendített az állami kezdeményezésű töltőtelepítés. De a nagyobb városokban a versenyszereplők is növelték a töltőpontok számát - állapítja meg az írás. A nagyobb teljesítményű, gyorsabb töltést biztosító villámtöltők lefedettsége még ritkásabb. Táblázatuk jelenleg akár 2 ezernél is többre becsüli a közútról elérhető nyilvános töltők számát. (A besorolást nehezítik ezek jelentősen eltérő tulajdonságai.) Míg 2015 végéig az 500-at sem érte el a Magyarországon nyilvántartott, kizárólag elektromos meghajtású személygépkocsik száma, addig 2019 végén már mintegy 6600 darabot tartottak nyilván. A 2010-es évek első felében az elektromosjármű-kínálat nagy részének hatótávja 150–200 kilométer alatt állt. Ezt mostanra a legtöbb gyártónak sikerült túllépni. Magyarországon 2011-ben a más, konkrét belföldi településre ingázó – nem feltétlenül a csak autóval közlekedő – foglalkoztatottak több mint háromnegyede, közel 900 ezer fő közúton 30 kilométernél rövidebb távolságra lakott a munkahelyétől. Ezt a távot oda-vissza a legtöbb elektromos autó egy feltöltéssel gond nélkül megteszi.