London újra bekeményít

A rendelkezés vonatkozik a bankokra, a bevásárlóközpontokra és a templomokra.

Kötelező lesz Cipruson a szájat és az orrot eltakaró maszk viselete a forgalmas beltéri helyeken, a hatóságok pedig több koronavírus-tesztet fognak elvégezni az ország két legfontosabb repülőterén - jelentette be pénteken Konsztantinosz Joannu egészségügyi miniszter. A péntek éjfélkor hatályba lépő rendelkezés értelmében kötelező lesz maszkot hordani a bankokban, bevásárlóközpontokban és templomokban is, a repülőtéri, véletlenszerű tesztelések számát pedig napi 600-ról 1000-re növelik, és kiemelten figyelnek majd a hazatérő ciprusi állampolgárokra. Azokat, akik nem tartják be a maszkviselésre vonatkozó rendelkezést, 300 euróra (körülbelül 100 ezer forint) büntetik. További korlátozásokat vezetnek be mindemellett a tengerparti, turisták körében népszerű Limassol városában. Az elmúlt héten az országban ismét nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, Joannu pedig úgy vélte, ez annak köszönhető, hogy a korábbi javuló tendencia miatt sokan elbízták magukat, és már nem törődtek a járványügyi rendelkezésekkel. A miniszter hozzátette, nem lát esélyt arra, hogy teljesen megszabaduljanak a vírustól, az oltás kifejlesztéséig csak arra képesek, hogy a fertőzések számát alacsonyan tartsák. Nikosz Anasztasziadisz ciprusi elnök felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben az emberek nem tartják be a rendelkezéseket, újabb, a gazdaságot is súlyosan érintő korlátozásokat vezethetnek be. A megosztott sziget déli részén fekvő, körülbelül 870 ezres, nemzetközileg elismert Cipruson 1084 fertőzöttet tartanak nyilván, a vírus okozta Covid-19 betegségbe 26-an haltak bele.