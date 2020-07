Borzalmas tragédia: egy édesanyára zuhant egy férfi a hatodik emeletről a XI. kerületben

Egy ember meghalt, két személyt válságos állapotban ápolnak a klánok háborúja után. Érd nem lesz a leszámolások városa - üzeni a polgármester.

A verekedés során egy ötvenéves férfi életét vesztette: két ember jelenleg is válságos állapotban van, hárman súlyosan, heten könnyebben sérültek meg – sorolta Latorovszky. Mint hozzátette, a nyomozásban résztvevő Pest, Fejér megyei és fővárosi rendőrök példás gyorsasággal, 12 órán belül begyűjtötték a vérontás 13 résztvevőjét, és komoly erőkkel jelentek meg „az érdi helyszínen, helyreállították a köznyugalmat.” Az ügyben 12 főt felfegyverkezve elkövetett csoportos garázdasággal, 1 főt emberöléssel gyanúsítanak - ugyanakkor még nem egyértelmű, hogy a verekedés minden résztvevőjét elkapták-e:

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy egy Fejér és egy Pest megyei család konfliktusából alakult ki a verekedés, bár konkrét települést a sajtó kérdésére sem neveztek meg. Balogh Csaba, az érdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke korábbi, azóta törölt Facebook-posztjában egy enyingi kört tett felelőssé a vérontásért. A rendőrségtől szokatlan módon, Latorovszky üzent is az elkövetői körnek és a lakosságnak:” – mondta a főkapitány-helyettes. Ugyanilyen kemény hangvételben fogalmazott, Csőzik László, Érd polgármestere is, aki az Érdmost-nak hangsúlyozta: a város nem lesz bűnözői csoportok és véres leszámolások helyszíne - a történtek miatt pedig a Készenléti Rendőrség bevonásával, megerősített szolgálatot rendelnek el a városban