Zivatar, felhőszakadás és hőség miatt is figyelmeztetést adtak ki

Noha az Orbán-kormány elmúlt tíz évének retorikájában meghatározó szerepet játszott a Brüsszel-ellenes kommunikáció, a magyarok csaknem kétharmada (64 százaléka) még mindig az EU-tagság mellett szavazna – derült ki a Publicus Intézet felméréséből, amelyet az elemzőcég a Népszava megbízásából készített.

Az ellenzéki pártok szavazói közül a Demokratikus Koalíció (DK), a Momentum és az MSZP-Párbeszéd hívei markánsan, átlagosan tízből kilencen uniópártiak, de még a jobbikosok hatvan százaléka is a csatlakozásra voksolna. A kormánypártiaknál ez az arány csak 44 százalék, 38 százalékuk pedig ellenzi a tagságot. Az euró bevezetését a Fidesz-KDNP-sek valamivel kevesebb, mint harmada támogatná, 57 százalékuk viszont kifejezetten ellenzi. Egészen másként látják viszont az ellenzékiek, kétharmaduk ugyanis közös valutával fizetne: leginkább az MSZP-Párbeszéd hívei szeretnék az uniós pénz bevezetését (92 százalék), míg a legkevésbé a DK-sok (65 százalék). A kormánypártiak és az ellenzékiek között nagyobb az egyetértés ugyanakkor abban, hogy a magyar gazdaság felpörgetéséhez szükség van-e az uniós hitelprogramra: a Fidesz-KDNP híveinek 57 százaléka, míg a kormányellenesek 76 százaléka szerint kell a hitel. Abban viszont már megoszlanak a vélemények a két oldal között, hogy szükséges-e jogállamisági feltételekhez kötni a támogatásokat és a hitelprogramot, mint ahogyan abban sincs egyetértés: megtagadja-e az EU a kifizetéseket, ha nem teljesülnek ezek a követelmények. A kormánypártiaknak csak valamivel több, mint negyede ért ezzel egyet, az MSZP-Párbeszéd tábora, a DK-sok és a momentumosok viszont több mint 90 százalékban támogatnák az új rendszert. A jobbikosok esetében szintén magas (80 százalék) azoknak az aránya, akik egyetértenek a feltételekhez kötött kifizetésekkel. Ha viszont nem konkrét anyagi vonzattal jár a demokrácia megsértése miatti fellépés, akkor a kormánypárti szavazók is megengedőbbek, 50 százalékuk támogatna valamiféle szankciókat ebben az esetben. Az MSZP-Párbeszéd hívei és a momentumosok körében viszont mindenki elvárna ilyen lépéseket. Arról egyébként, hogy Magyarországgal szemben jelenleg is vizsgálat zajlik az demokrácia és jogállamiság normáinak megsértése miatt a lakosság csaknem háromnegyede hallott. Ötvenkét százalék valamilyen szinten jogosnak tartja az eljárást, s csak a megkérdezettek kevéssel több mint harmada szerint nincs ok erre. A Fidesz-KDNP-sek 80 százaléka úgy véli, hogy jogtalan a vizsgálat, míg az ellenzékiek közül a jobbikosok a leginkább kételkedők ezzel kapcsolatban, de ötből négyen még így is jogosnak tartják.