Megtámadtak egy börtönt az Iszlám Állam fegyveresei Afganisztánban, több civil meghalt

„Az elnök megmondta, hogy elég volt és rendbe tesszük a dolgokat” – mondta Mike Pompeo.

Donald Trump a napokban lépéseket tesz kínai szoftvervállalatok ellen – közölte vasárnap Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a Fox televíziónak adott interjújában. Az amerikai diplomácia vezetője utalt Trump pénteken tett megjegyzésére, és leszögezte:



„az elnök megmondta, hogy elég volt és rendbe tesszük a dolgokat, tehát az elkövetkező napokban lépéseket fog tenni a Kínai Kommunista Párthoz kötődő és az amerikai nemzetbiztonságra veszélyt jelentő szoftvercégek ellen”.

Donald Trump pénteken Floridából visszatérőben Washingtonba, az elnöki repülőgépen újságíróknak azt mondta: be fogja tiltani a TikTok kínai videómegosztót az Egyesült Államokban, és erről elnöki rendeletet is kiad majd. A külügyminiszter nem részletezte a várható lépések jellegét, és nem tért ki azokra a sajtóhírekre sem, amelyek szerint a TikTokot a Bytedance nevű kínai anyacégről leválasztva esetleg a Microsoft felvásárolná. Az elmúlt hónapokban amerikai kormányzati tisztségviselők, köztük Mike Pompeo is, többször kijelentették, hogy a TikTok nemzetbiztonsági kockázatot jelent az Egyesült Államok számára, mivel a videómegosztón keresztül amerikaiak adatai kerülnek a Kínai Kommunista Párthoz.



„Amerikaiakra vonatkozó adatok biztonságáról van szó, de az Egyesült Államokban jó ideje azt mondogatják, édes istenem, miért ne engedjük meg, ha jól elszórakozunk vele, a vállalat pedig pénzt is csinál belőle” – fogalmazott a Fox televízióban Pompeo.

Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter néhány nappal ezelőtt a CNBC televízióban már kijelentette: a külföldi beruházásokat vizsgáló parlamenti bizottság vizsgálja a TikTok ügyét.