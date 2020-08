Elpusztult Buddy, az első koronavírusos kutya

Azt nem tudni, hogy a hétéves németjuhász halálát a vélhetően a gazdájától elkapott Covid-19 okozta-e.

Elpusztult az a németjuhász New Yorkban, amelynél először állapították meg az Egyesült Államokban, hogy koronavírus-fertőzött volt. A kutya Staten Island kerületben élő gazdái, Robert és Allison Mahoney a National Geographic internetes portálnak elmondták, hogy hétéves németjuhászuknak, Buddynak április közepén jelentkeztek légzési problémái, miután Robert hetekig szenvedett Covid-19 betegségben. Az állatorvosuk májusban végezte el a koronavírus-tesztet a kutyán, és kiderült, hogy az állat megfertőződött.



Az amerikai mezőgazdasági minisztérium júniusban számolt be arról, hogy az országban egy New York-i németjuhász volt az első kutya, amelynek a tesztje pozitív lett, de akkor nem nevezték meg a gazdáit. Buddy állapota áprilistól gyorsan romlott. Július 11-én el kellett altatni, miután alvadt vért hányt – mondták a gazdái. Nem derült ki, hogy a koronavírus-fertőzés okozta-e a halálát, illetve, hogy szerepet játszott-e benne. Az állatorvos szerint a kutya vérének vizsgálata azt mutatta, hogy Buddynak limfómája lehetett, olyan daganatos betegsége, amely az immunrendszerét támadta. A New York-i egészségügyi hivatal szóvivője elmondta, hogy kérték a kutya halottkémi vizsgálatát, de mire a kérés eljutott az állatorvoshoz, Buddy testét már elhamvasztották.

Az amerikai közegészségügyi hivatal nyilvántartásában szereplő koronavírusos állatok között 12 kutya, tíz macska, egy tigris és egy oroszlán szerepel. A hivatal szerint nincs rá bizonyíték, hogy az állatok jelentős szerepet játszanának a vírus terjedésében, de úgy tűnik, a fertőzés emberről állatra át tud terjedni bizonyos körülmények között.