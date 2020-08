Egymillió forintnyi összeget kell fizetniük a karantént megszegőknek egy ausztráliai államban

Victoria államban éjszakai kijárási tilalom lépett életbe, elrendelték gazdasági termelőegységek leállítását és korlátozták a lakosság napközbeni mozgását is.

Ötezer ausztrál dollárra – bő egymillió forintnyi összegre – emelték a koronavírus-járvány ellen elrendelt karantént megszegők bírságát az ausztráliai Victoria államban – közölték kedden a tagállam hatóságai. Eddig maximum 1300 ausztrál dollár volt a büntetés, csakhogy a járvány által leginkább sújtott ausztráliai tagállamban a múlt héten kiderült, hogy a koronavírus-fertőzöttek negyede nem tartotta be az egészségügyi előírásokat, nem maradt házi karanténban. Az ellenőrök félezer fertőzöttet kerestek fel, akik közül 130-at nem találtak otthon. A bírság többszörösére emelésén kívül a tagállamban egyéb szigorításokat is bevezettek a járvány terjedése ellen: éjszakai kijárási tilalom lépett életbe, elrendelték gazdasági termelőegységek leállítását és korlátozták a lakosság napközbeni mozgását is.