Kevés benzin telik ki a fizetésünkből

Nemzetközi összevetésben viszonylag kevés üzemanyagot vehetnek havi átlagkeresetükből a magyarok. A csehek például mindenben jobbak.

Míg a magyarok átlagfizetésükből havi 745 liter benzint vásárolhatnak, addig a világranglistát vezető Szaúd-Arábiában, Katarban és Kuvaitban ez az érték átlagosan 5112 és 8210 liter között mozog - közölte a lengyel Picodi.com . Európában a fizetésekhez viszonyított üzemanyagár-mutató tekintetében Svájc és Luxemburg áll az élen: a két állam átlagos havi nettójából 3795, illetve 3320 liter benzin telik ki. A csehek is előttünk állnak 881 literrel, a németek pedig 1938 literrel. A rangsorban 694 literrel mögöttünk áll Szlovákia, 484 literrel Törökország és 429 literrel Szerbia is. Az utolsó 3 helyet Moldova, Ukrajna és Albánia foglalja el, ahol az átlagfizetés csak 352, 345 és 239 liter benzinre elegendő. Világszinten a legrosszabb a kubai helyzet, ahol egy havi fizetésből csak 28 liter benzin telik ki. A rákövetkező Tádzsikisztán és Zambia lakói 151, illetve 219 liter benzint engedhetnek meg maguknak. Bár Nigéria Afrika legnagyobb olajkitermelője és a 0,31 eurós benzintarifa is itt a legalacsonyabb, a helyiek szerény átlagbérükből csak 539 liter benzint vásárolhatnak. Hasonló a helyzet Oroszországgal is: a világ második legnagyobb olajtermelőjének lakói átlagfizetésükért csak havi 919 liter benzinhez juthatnak. Venezuelában is fura a helyzet. A gazdasági válsággal küzdő dél-amerikai olajnagyhatalom lakói az alacsonynak számító, 0,025 dolláros literáron csak 120 litert vásárolhatnak, efelett pedig piaci ár fizetendő. Az ottani átlagfizetésből a 120 liter csak további 28 literrel egészíthető ki. A Picodi.com által vizsgált 42 európai állam közül 39-ben 2020-ra csökkentek az üzemanyagárak. A legnagyobb, 17,8 százalékos tarifacsökkenést Bosznia-Hercegovinában tapasztalták, amit Ukrajna követ 15,4, illetve Románia 14 százalékkal. Míg Magyarországon 8,6 százalékkal csökkentek a benzinárak, Szlovákiában 9,2, Csehországban pedig 8,7 százalék a visszaesés. Bár Belorussziában 12,4, Oroszországban pedig 0,8 százalékkal nőttek az árak, a kontinensen még mindig az oroszok fizetik a legalacsonyabb benzinárat literenként körülbelül 205 forinttal. A legdrágább a hollandok 556 forintos díja - írja a Picodi.com.