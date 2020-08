Hatalmas robbanás Bejrútban: legalább tízen meghaltak, több százan sebesültek (VIDEÓ)

A hírügynökségek jelentései szerint a detonáció a bejrúti kikötő körzetében történt, ott, ahol több robbanóanyag-raktár található.

Legalább tíz halottja és több száz sebesültje van a kedd esti bejrúti robbanásnak az an-Nahar című libanoni napilap és biztonsági illetékesek szerint. A hírügynökségek jelentései szerint a detonáció a bejrúti kikötő körzetében történt, ott, ahol több robbanóanyag-raktár található. A város felett vastag füstfelhő keletkezett. Az AFP francia hírügynökség kettős robbanásról számolt be. A robbanás hallható volt a város több kerületében is, sok háznak az ablakai is betörtek. Továbbra sem tudni, mi okozta a robbanást, a helyi tájékoztatási eszközök valószínűnek tartják, hogy balesetről lehet szó. A libanoni kormányfő egynapos nemzeti gyászt rendelt el szerdára.